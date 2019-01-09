👁📽 ProПрокат: что смотреть во время постновогоднего детокса

С 10 января в кинотеатрах можно будет увидеть true crime-драму об аргентинском серийном убийце, ностальгирующий по 80-м боевик, типичную комедию с Жаном Дюжарденом и семейный фильм для любителей собак.

«Ангел» (El ángel)

В ролях: Лоренцо Ферро, Чино Дарин, Даниэль Фанего, Мерседес Моран, Сесилия Рот

Историю аргентинского серийного убийцы Карлоса Пуча легко представить себе в портфолио Педро Альмодовара: 19-летний маньяк в матроске и с наивным детским личиком, безбашенные 70-е и своеобразный тюремный рекорд как итог жизни. Но режиссер «Дурного воспитания» в данном случае выступил в качестве продюсера: среди фильммейкеров подоспела новая смена, один из самых ярких представителей которой, Луис Ортега, и срежиссировал эту социально-криминальную драму. Если вы видели асоциального Венсана Касселя во «Враге государства №1» (тоже основанном на реальных событиях и рассказывающем о том же периоде), можете убедиться, что общество может обзавестись еще более страшными врагами-социопатами – в еще более ангельском обличье.

«Игра памяти» (Backtrace)

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Райан Гузман, Мэттью Модайн, Колин Эглсфилд, Кристофер Макдональд

Режиссер Брайан А. Миллер специализируется на фильмах, которые запрягают заслуженных актеров боевиков в привычные сани, но каким-то образом все равно умудряются их опозорить: у «Принца» с Брюсом Уиллисом и Джоном Кьюсаком на «томатах» единогласные 0%, так что 17% у новой «Игры памяти» – еще неплохой результат. Но если закрыть глаза на то, что Сильвестр Сталлоне в кои-то веки продался истеблишменту и носит полицейский значок, фильм – вполне удобоваримый B-movie со всеми побочными эффектами жанра. Герой Мэттью Модайна (который наконец определился, что зачесывать волосы «под Линча» ему нравится больше, чем «под Трампа») теряет память после неудачного ограбления. Тюремный доктор вводит ему «сыворотку памяти», от которой заключенный, судя по виду от первого лица, становится немного Халком. Не самый лучший выбор для ностальгии по боевикам 80-х, но на безрыбье и Сталлоне-коп – Рокки.

«Красивый бизнес» (I Feel Good)

В ролях: Жан Дюжарден, Иоланда Моро, Жан-Бенуа Югё, Яна Биттнерова, Олег Купчик

В 2011 году мир затаил дыхание, ожидая, что новоиспеченный лауреат «Оскара» Жан Дюжарден продолжит карьеру в Большом кино (к тому же в главных ролях, так что «Волк с Уолл-стрит» не считается). Но случилось несколько второсортных экшенов, «Брис из Ниццы 3», а теперь – «Красивый бизнес» Бенуа Делепена, и надежда стала умирать. В оригинале фильм назван так же, как всем известная песня Бобби Макферрина, которую в списках самых переоцененных хитов в истории то и дело называют «бампер-стикером, положенным на музыку». Теперь представьте себе аналогичный фильм: великовозрастный раздолбай (типичный герой Дюжардена) решает быстро разбогатеть, но на этот раз вместо победы в соревнованиях по серфингу помочь ему призван полноценный бизнес – открытие собственной клиники пластической хирургии. Ждем камео персонажа из «Бриса», у которого на каждой ноге было по одному огромному пальцу, и мысленно подбадриваем себя (I feel good!): все же проверенный формат комедий – не худший способ транслировать миру актерское обаяние, а сыгравшая сестру героя Иоланда Моро («Амели») – идеальное кастинг-решение.

«Путь домой» (A Dog’s Way Home)

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Эдвард Джеймс Олмос, Александра Шипп, Уэс Стьюди

Поколению, которое выросло на диснеевских фильмах 80–90-х, сейчас отчаянно не хватает историй, в которых домашние любимцы обязательно находят своих хозяев, пройдя через полконтинента – будь то котики и собачки в «Дороге домой» (Homeward Bound, 1993) или антропоморфная быттехника в «Отважном маленьком тостере» (1987). Самое время открыть свое сердце для нового творения Columbia Pictures: в «Пути домой» собака по кличке Белла (озвученная звездой «Мира Юрского периода» Брайс Даллас Ховард) возвращается к любимому хозяину после нелепой разлуки. Как и «Собачья жизнь» 2017 года, фильм основан на одноименном романе Уильяма Кэмерона, который уже практически создал собственную собаковселенную – не пропустите, если вы из тех, кто здоровается на улице со щенками.