Звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет в новом фильме о викингах

Об этом сообщает Deadline. Следующая картина Роберта Эггерса называется The Northman. Историческая драма о викингах развернется в Исландии 10 века. Режиссер написал сценарий в соавторстве с исландским поэтом Сьоном.

Помимо Билла в фильме сыграют его брат Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Уиллем Дефо. Спродюсирует фильм Ларс Кнудсен, в чьем послужном списке работа с Ари Астером над «Реинкарнацией» и «Солнцестоянием».

Последняя картина Роберта Эггерса «Маяк» была восторженно принята зрителями на Каннском кинофестивале в этом году. Фильм рассказывает о двух смотрителях маяка (Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо), которые сходят с ума, изолированные на небольшом острове.

Напомним, «Маяк», как и другие зарубежные фестивальные хиты этого года, можно будет посмотреть в Киеве с 24 по 30 октября в рамках Киевской недели критики.

Фото: Getty Images

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