👁 «Маяк» Эггерса покажут в основной программе Киевской недели критики

Всего в основной конкурс вошли семь картин. Фильм-открытие кинофестиваля – «Малышка зомби» Бертрана Бонелло, которая участвовала в каннском «Двухнедельнике режиссеров». Также в Киев привезут «Маяк» Роберта Эггерса, отмеченный в этом году критиками в Каннах, и «Раскрашенную птицу» Вацлава Мархоула, созданный в ко-продукции с Украиной.

Основная программа:

«Малышка зомби», Бертран Бонелло

«Маяк», Роберт Эггерс

«Атлантика», Мати Диоп

«Озеро диких гусей», Дяо Инань

«Призрачные тропики», Бас Девос

«О бесконечности», Рой Андерссон

«Раскрашенная птица», Вацлав Мархоул

Национальную конкурсную программу объявят позже.

Напомним, Третья Киевская неделя критики пройдет в кинотеатре «Жовтень» с 24 по 30 октября. В рамках фестиваля, помимо конкурсных программ, будет представлена ретроспектива, посвященная в этом году «Нового Голливуду».

Ранее «Телекритика» сообщала, что во время открытия будет вручена премия «Киноколо».

Фото: А24