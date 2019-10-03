👁 «Маяк» Эггерса покажут в основной программе Киевской недели критики

Всего в основной конкурс вошли семь картин. Фильм-открытие кинофестиваля – «Малышка зомби» Бертрана Бонелло, которая участвовала в каннском «Двухнедельнике режиссеров». Также в Киев привезут «Маяк» Роберта Эггерса, отмеченный в этом году критиками в Каннах, и «Раскрашенную птицу» Вацлава Мархоула, созданный в ко-продукции с Украиной.
Основная программа:
- «Малышка зомби», Бертран Бонелло
- «Маяк», Роберт Эггерс
- «Атлантика», Мати Диоп
- «Озеро диких гусей», Дяо Инань
- «Призрачные тропики», Бас Девос
- «О бесконечности», Рой Андерссон
- «Раскрашенная птица», Вацлав Мархоул
Национальную конкурсную программу объявят позже.
Напомним, Третья Киевская неделя критики пройдет в кинотеатре «Жовтень» с 24 по 30 октября. В рамках фестиваля, помимо конкурсных программ, будет представлена ретроспектива, посвященная в этом году «Нового Голливуду».
Ранее «Телекритика» сообщала, что во время открытия будет вручена премия «Киноколо».
Фото: А24