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👁 «Маяк» Эггерса покажут в основной программе Киевской недели критики

от Telekritika
От Telekritika 477
Главная Кино 👁 «Маяк» Эггерса покажут в основной программе Киевской недели критики

Третья Киевская неделя критики объявила основную программу, в которую вошли фестивальные хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Всего в основной конкурс вошли семь картин. Фильм-открытие кинофестиваля – «Малышка зомби» Бертрана Бонелло, которая участвовала в каннском «Двухнедельнике режиссеров». Также в Киев привезут «Маяк» Роберта Эггерса, отмеченный в этом году критиками в Каннах, и «Раскрашенную птицу» Вацлава Мархоула, созданный в ко-продукции с Украиной.

Основная программа:

  • «Малышка зомби», Бертран Бонелло
  • «Маяк», Роберт Эггерс
  • «Атлантика», Мати Диоп
  • «Озеро диких гусей», Дяо Инань
  • «Призрачные тропики», Бас Девос
  • «О бесконечности», Рой Андерссон
  • «Раскрашенная птица», Вацлав Мархоул

Национальную конкурсную программу объявят позже.

Напомним, Третья Киевская неделя критики пройдет в кинотеатре «Жовтень» с 24 по 30 октября. В рамках фестиваля, помимо конкурсных программ, будет представлена ретроспектива, посвященная в этом году «Нового Голливуду».

Ранее «Телекритика» сообщала, что во время открытия будет вручена премия «Киноколо».

Фото: А24

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