⚓ Завершено производство военной драмы «Черкассы»

Фильм «Черкассы» рассказывает о противостоянии экипажа одноименного тральщика в условиях аннексии Крыма. Четыре года назад он стал единственным из семи кораблей на острове Донузлав, который удержал украинский флаг и на протяжении трех недель отбивал атаки войск РФ.

Режиссером фильма выступил Тимур Ященко, которого консультировал реальный командир корабля Юрий Федаш, участвовавший в защите тральщика. Музыку к «Черкассам» написали Катя Чили и трехкратный номинант на «Золоту дзиґу» Антон Байбаков. Главные роли исполнили Евгений Ламах («Круты 1918»), Роман Семисал («Киборги»), Дмитрий Сова («Сувенир из Одессы») и другие.

Бюджет картины составил 39,8 миллионов гривен при поддержке в 17,3 миллионов от Госкино, для которого накануне устроили специальный показ смонтированного материала.

«Фильм получился чрезвычайно эмоциональный, с объемными характерами главных героев. Лента откровенно и местами с жестоким реализмом рассказывает о состоянии украинских военно-морских сил накануне Революции Достоинства, но на наших глазах в момент испытаний герои картины – члены экипажа тральщика «Черкассы», – которые не по своей вине попали в безвыходную драматическую ситуацию, становятся примером мужества и достоинства», – комментирует картину Филипп Ильенко, глава Госкино.

Фильм «Черкассы» планируют выпустить на экраны в августе 2019 года.

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Фото: MMK film service