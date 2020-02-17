КиноНовости

Завершено производство короткометражного фильма «Бульмастиф»

от Telekritika
От Telekritika 1093
Главная Кино Завершено производство короткометражного фильма «Бульмастиф»

Лента является дебютом для режиссера Анастасии Буковской.

Компания «Фемили Продакшн Студио» представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершенный короткометражный фильм Анастасии Буковской «Бульмастиф».

Кинопроект социальной драмы «Бульмастиф» стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 1 млн 473 тыс. 400 грн. (50% общей стоимости производства фильма). 

Фильм является дебютной лентой режиссера Анастасии Буковской, автор сценария картины –  Евгений Матвиенко, продюсеры – Даниил Каптюх, Никита Буковский, Анастасия Буковская.

Короткометражный фильм «Бульмастиф» рассказывает историю ветерана АТО, который стремится найти себя в мирной жизни. Случайная встреча с собакой бойцовской породы меняет его и возвращает утраченные на войне чувства.

Главные роли в картине исполнили: Евгений Ламах, Нина Антонова и Алексей Горбунов.

Релиз фильма в Украине планируется после фестивальной истории ленты.

Напомним, ранее Госкино представило официальный трейлер военной экшен-драмы «Черкассы», которая выходит в широкий кинотеатральный прокат 27 февраля.

Фото: Госкино

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Berlinale опубликовал конкурсную программу

29.01.2020

ТЕТ проводит кастинг для нового проекта

06.02.2020

Disney снимет сиквел «Аладдина»

13.02.2020

Независимый медийный совет избрал нового главу вместо Лигачевой

24.01.2020

1+1 media сделала заявление по ситуации вокруг вопроса...

07.02.2020

Сериал «Первые ласточки» попал в шорт-лист номинантов на...

14.02.2020

Ко Дню памяти героев Крут «Суспільне» подготовило тематическую...

28.01.2020

Дарья Легони-Фиалко готовит на осень комедийный сериал для...

04.02.2020

Мэтью Макконахи проинвестировал спортивное издание США

22.01.2020

Илон Маск запустит еще 60 спутников глобального интернета...

17.02.2020