Завершено производство короткометражного фильма «Бульмастиф»

Компания «Фемили Продакшн Студио» представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершенный короткометражный фильм Анастасии Буковской «Бульмастиф».

Кинопроект социальной драмы «Бульмастиф» стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 1 млн 473 тыс. 400 грн. (50% общей стоимости производства фильма).

Фильм является дебютной лентой режиссера Анастасии Буковской, автор сценария картины – Евгений Матвиенко, продюсеры – Даниил Каптюх, Никита Буковский, Анастасия Буковская.

Короткометражный фильм «Бульмастиф» рассказывает историю ветерана АТО, который стремится найти себя в мирной жизни. Случайная встреча с собакой бойцовской породы меняет его и возвращает утраченные на войне чувства.

Главные роли в картине исполнили: Евгений Ламах, Нина Антонова и Алексей Горбунов.

Релиз фильма в Украине планируется после фестивальной истории ленты.

Напомним, ранее Госкино представило официальный трейлер военной экшен-драмы «Черкассы», которая выходит в широкий кинотеатральный прокат 27 февраля.

Фото: Госкино

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