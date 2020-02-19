Завершено производство документального фильма «Рутенія. Повернення Коду Нації»

Кинокомпания «Банк Ідей» сообщила Государственному агентству Украины по вопросам кино, что завершено производство документального фильма Антонины Готфрид «Рутенія. Повернення Коду Нації».

Кинопроект этого историко-исследовательского фильма стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 579 тыс. 525 грн (78,52% общей стоимости производства фильма). Режиссером картины является Антонина Готфрид, авторы сценария — Наталья Яковлева и Антонина Готфрид, продюсер фильма — Наталья Яковлева.

По словам авторов фильма,«Рутенія. Повернення Коду Нації» показывает историю возникновения письменности в Европе и создания уникального украинского шрифта: «Мы «одеваем» бренд Украина вместе с лучшими специалистами: художниками, дизайнерами, маркетологами, историками, тату-мастером и выдающимся каллиграфом, лауреатом Шевченковской премии Василием Чебаныком, который воссоздал аутентичную украинскую азбуку — «Рутению», и превратил ее в стильный, впечатляющий и модный шрифт».

В фильме использованы материалы и результаты многолетних исследований кандидата исторических наук Александра Босого, авторский доработок Василия Чебаныка и материалы проекта Дмитрия Лисенбарта «Графика украинского языка».

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

Напомним, ранее завершилось производство короткометражной картины Анастасии Буковской «Бульмастиф».

Фото: Госкино

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