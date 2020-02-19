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Завершено производство документального фильма «Рутенія. Повернення Коду Нації»

от Telekritika
От Telekritika 872
Главная Кино Завершено производство документального фильма «Рутенія. Повернення Коду Нації»

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

Кинокомпания «Банк Ідей» сообщила Государственному агентству Украины по вопросам кино, что завершено производство документального фильма Антонины Готфрид «Рутенія. Повернення Коду Нації».

Кинопроект этого историко-исследовательского фильма стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 579 тыс. 525 грн (78,52% общей стоимости производства фильма). Режиссером картины является Антонина Готфрид, авторы сценария — Наталья Яковлева и Антонина Готфрид, продюсер фильма — Наталья Яковлева.

По словам авторов фильма,«Рутенія. Повернення Коду Нації» показывает историю возникновения письменности в Европе и создания уникального украинского шрифта: «Мы «одеваем» бренд Украина вместе с лучшими специалистами: художниками, дизайнерами, маркетологами, историками, тату-мастером и выдающимся каллиграфом, лауреатом Шевченковской премии Василием Чебаныком, который воссоздал аутентичную украинскую азбуку — «Рутению», и превратил ее в стильный, впечатляющий и модный шрифт».

В фильме использованы материалы и результаты многолетних исследований кандидата исторических наук Александра Босого, авторский доработок Василия Чебаныка и материалы проекта Дмитрия Лисенбарта «Графика украинского языка».

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

Напомним, ранее завершилось производство короткометражной картины Анастасии Буковской «Бульмастиф».

Фото: Госкино

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