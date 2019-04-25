▶ Закон о языке не будет касаться произведений искусства – Ильенко
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▶ Закон о языке не будет касаться произведений искусства – Ильенко

от Telekritika
От Telekritika 169
Главная Кино ▶ Закон о языке не будет касаться произведений искусства – Ильенко

25 апреля прошло второе заседание Совета по государственной поддержке кинематографии. При обсуждении фильма «Черкассы», естественно, не обошлось без размышлений о принятом парламентом языковом законе.

На повестке дня Совета оказалось обращение компании ООО «МКК Фильм Сервис» относительно использования иностранного языка в фильме «Черкассы» в объеме не более 10%. Представительница компании уточнила, что в фильме есть реплики на английском, а также русском (зарезервированные, естественно, для антагонистов и предателей), которые составляют немногим более 4 минут при общем хронометраже реплик более 40 минут.

Среди членов комиссии неминуемо началась дискуссия о том, как именно должен считаться процент иностранных реплик (по хронометражу или количеству слов), и какие слова в таком случае считать украинскими – дошло даже до обсуждения нецензурной лексики, языковую принадлежность которой Филипп Ильенко в шутку предложил определять, исходя из контекста.

Ни один из поддержанных Госкино фильмов не содержит вещей, которые можно трактовать как унижение украинского языка

Замдиректора по вопросам культурной политики и коммуникации с органами власти ООО «Киноман» Людмила Горделадзе высказала предположение, что новый языковой закон создаст организацию, которая будет регулировать вышеперечисленные вопросы (Нацкомиссию по стандартам украинского языка – ред.).

Глава Госкино, однако, уточнил: «[Организация] будет устанавливать стандарты украинского языка, но они не будут касаться произведений искусства, объективно говоря. Не будет какой-то организации, занимающейся цензурой фильмов на предмет того, как там употребляется украинский язык. Я уверен, что ни один из поддержанных нами [Государственным агентством по вопросам кино] фильмов не содержит вещей, которые можно трактовать как издевательство над украинским языком, его перекручивание или унижение. Наоборот, мы формируем украиноязычную аудиторию в кинотеатрах. […] Наконец-то мы видим в кино героев, которые говорят на реальном языке, который не отпугивает зрителя своей искусственностью».

Подробнее о законопроекте, принятом сегодня во втором чтении, можно прочесть по ссылке.

Совет поддержал обращение кинокомпании об использовании в фильме иностранного языка в объеме 9,5%. Напомним, что фильм «Черкассы» планируют выпустить на экраны в августе 2019 года. Бюджет картины составил 39,8 млн гривен при поддержке в 17,3 млн от Госкино.

Фото: «Телекритика»/Анна Федорук

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