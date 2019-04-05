💰 За какую сумму можно продать билет на «Мстители: Финал»

Американские и канадские пользователи смели билеты и обрушили сайты, как только открылись ранние продажи. Новая часть «Мстителей» уже побила предыдущий рекорд предпродаж первого дня, который принадлежал фильму «Звездные войны: Пробуждение Силы». Но люди, которые не приобрели себе билет вовремя, могут не отчаиваться – проход в кинозал еще можно купить, хоть и куда дороже.

Счастливчики, отхватившие билеты первыми, начинают перепродавать их по завышенной цене. На торговой площадке eBay есть предложения по 5 тыс. долларов за два билета в кинотеатр АМС в Нью-Йорке.

А кто-то хочет продать сразу четыре билета за 20 тыс. долларов.

На самом крупном интернет-рынке Украины OLX пользователи решили не отставать от своих коллег-капиталистов и продают билеты по 1,5 тыс. гривен в IMAX.

Хотя находятся и мечтатели, рассчитывающие на 16 тыс. гривен за два билета.

Напомним, «Мстители: Финал» в прокате с 25 апреля.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли может стать частью Киновселенной Marvel.

Фото: Marvel Entertainment