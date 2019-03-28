💥 Анджелина Джоли может стать «Вечной» в Киновселенной Marvel

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Вечные» от режиссера Хлои Чжао пополнит ряды фильмов четвертой фазы. Он расскажет о расе суперлюдей – Вечных, которые возникли в результате ответвления эволюции. Миллионы лет назад они сражались со своими заклятыми врагами, Девиантами, и стали подобием богов для простых людей.

Источники The Hollywood Reporter говорят о том, что сюжет будет вращаться вокруг любви двух Вечных – Икариса и Церцеи. Отведена ли роль Церцеи Джоли – неизвестно. Также среди Вечных в свое время побывал и Танос, так что можно ожидать возвращения фиолетового титана после.

Напомним, 14 марта вышел трейлер последнего фильма третьей фазы «Мстители: Конец игры», который поставит точку в противостоянии с Таносом.

Фото: Emma McIntyre/Getty Images