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YouTube-канал сериала «Школа» получил «Золотую кнопку»

от Telekritika
От Telekritika 653
Главная Диджитал YouTube-канал сериала «Школа» получил «Золотую кнопку»

Количество подписчиков YouTube-канала «Школы» достигло 1 млн зрителей

1+1 Digital получил «Золотую кнопку» от компании YouTube. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Общее количество просмотров видео на странице сериала в YouTube составляет более 241 млн. Каждая серия проекта набрала миллионы просмотров и тысячи комментариев, и эти показатели продолжают расти, сообщает пресс-служба.

Также осенью 2018 года «1+1» запустил проект «Тільки нікому не кажи», в котором школьники получили возможность анонимно поделиться своими проблемами, переживаниями и получить консультацию психолога.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что актриса из сериала школа сыграет внучку Ивана Франко.

Фото: «1+1»

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