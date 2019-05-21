🎥 Звезда сериала «Школа» сыграет внучку Ивана Франко

Фильм «Другой Франко» (рабочее название «Третий сын Каменяра») расскажет о жизни Петра Франко, ученого и исследователя, одного из основателей скаутского движения «Пласт» и пионера военной авиации в Галицкой армии.

Главную роль исполнит Вячеслав Довженко, известный по фильмам «Киборги», «Дом “Слово”» и «Свингеры». Его друга сыграет крымско-татарский актер Ахтем Сеитаблаев, а в дочь ученого перевоплотится актриса сериала «Школа» Ирина Кудашова, для которой это будет дебют в полнометражном кино. Также в касте байопика Андрей Фединчик, Надежда Левченко, Максим Донец и Яна Коверник.

Для режиссера Игоря Висневского «Другой Франко» станет дебютной полнометражной картиной. Фильм создается при поддержке Министерства культуры Украины.

Ранее Госкино представило первый трейлер байопика «Запрещенный» про Василия Стуса.

Фото: Ganzafilm