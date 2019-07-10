▶ Вышел первый трейлер украинского фильма о профсоюзном хоре

«После успешного путешествия по зарубежным кинофестивалям “Співає Іванофранківськтеплокомуненерго” наконец-то посоревнуется за победу на фестивале в Украине», – пишет глава Госкино Филипп Ильенко. Действительно, ранее лента была отобрана в программу Международного кинофестиваля в Кракове и швейцарского Visions Du Reel. На ОМКФ она будет показана в рамках конкурсной секции европейских документальных фильмов.

Фильм Надежды Парфан рассказывает о главе профсоюза коммунального предприятия, который по совместительству руководит хором своих коллег. Лента была создана при поддержке Госкино, канала Current Time и Львовской кинокомиссии. Государство выделило на фильм 1,69 млн грн, тогда как еще 100 тыс. грн были получены из прочих источников. Продюсером выступил Илья Гладштейн (Phalanstery Films). Премьера фильма на ОМКФ состоится уже 18 июля.

Ранее также стало известно, что фильм «Генделик» Тараса Дударя попал в основную конкурсную программу 28-го международного кинофестиваля в Чичестере, который пройдет с 8 по 25 августа.

Фото: Джей Эс Филмс