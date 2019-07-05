🇬🇧 Украинская комедия «Генделик» в программе британского кинофестиваля

Дебютная лента Тараса Дударя создана по мотивам рассказов Александра Столярова, который скончался незадолго до производства фильма. Сюжет рассказывает о сценаристе Иване Герасимове, который, будучи в бегах от криминального авторитета, попадает в кафе «Перекресток». В заведении он встречает странных незнакомцев, которые помогают ему разобраться в себе.

«Генделик» стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино, которое выделило на фильм 5 млн 284 тыс. 175 грн при общем бюджете в 9 млн 375 грн. Созданием лирической комедии занималась студия «Золотое руно». Продюсерами выступили Дмитрий Овечкин и Юрий Будяк.

В июне фильм принял участие в основной конкурсной программе израильского кинофестиваля Near Nazareth Festival.

Релиз «Генделика» ожидается осенью 2019 года.

Ранее фильм Наримана Алиева «Домой» победил в конкурсе международного кинофестиваля.

Фото: прес-служба Держкіно України