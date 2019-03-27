📝 Выбери президента из 10 экранных лидеров

«Телекритика» собрала персонажей кино и сериалов, чьи качества позволяют им претендовать на роль главы государства. Герой или злодей? Диктатор или демократ? Освободительница рабов или генетически модифицированная мышь? Знакомьтесь с досье на героев под нашим «бюллетенем» и делайте свой выбор.

Клэр Андервуд («Карточный домик»)

Лозунг: «Мы никогда не были слабаками. Не так ли?»

Клэр – это «женщина, которая не остановится ни перед чем, чтобы получить все». Если политиков с тяжелой рукой вслед за Тэтчер называют железными леди, то Клэр – титановая (впрочем, кинокритики предпочитают называть ее современной леди Макбет). Несмотря на то что фанатам «Карточного домика» не понравился 6 сезон с Клэр в роли президента, многие отмечали, что в отрыве от шоу она им симпатична как политик. Удивительно, но некоторым зрителям новоиспеченная госпожа президент даже показалась чересчур мягкой. «Я ждал, что после всего [что Клэр натворила в первых 5 сезонах] она создаст полицейское государство, введет военное положение, станет мега-злодейской версией Фрэнка», – сетует один фан.

Голосуя за нее, вы выбираете сильного и беспощадного лидера; женщину, которая совершила феминистский переворот, изгнав из своего кабинета мужчин, но в то же время социопатку и обладательницу вороха грязных тайн, включая секретные сделки с РФ.

Рик Граймс («Ходячие мертвецы»)

Лозунг: «Нельзя исправить ситуацию, просто этого захотев. С этого момента мы начинаем жить в реальном мире».

Интернет полнится статьями вроде «5 уроков лидерства от Рика Граймса». И поучиться есть чему: главный герой сериала-долгожителя всегда подает своим союзникам личный пример и не боится испачкать руки. Вопреки упрямству, он всегда прислушивается к чужим мнениям, так что «демократии зомби» (так в прессе называют авторитаризм, маскирующийся под либеральное государство, как в России или Турции) под его началом точно не будет.

Голосуя за него, вы выбираете лидера, который никогда не делегирует подчиненным грязную работу и всегда будет доводить начатое до конца – даже будучи сломленным.

Лиза Симпсон («Симпсоны»)

Лозунг: «Для женщины важнее быть умной и сильной, чем красивой»

В эпизоде Bart to the Future, действие которого происходит в 2030 году, Лиза действительно стала президентом. (Кстати, по сюжету, ее предшественником был Дональд Трамп – это один из многочисленных случаев ясновидения со стороны создателей «Симпсонов».) Все логично, ведь Лиза шла к полноценному лидерству всю свою жизнь: она брала пример с выдающихся женщин, боровшихся за свои права, могла дать отпор парням не только на дебатах, но и на хоккейной площадке, и боролась с любыми проявлениями несправедливости, «от сигаретного бизнеса до похищения собачек».

Голосуя за нее, вы выбираете вдохновенного леволиберального лидера и блестящего оратора. Правда, все эти качества не помогли ей справиться с экономическим кризисом и избежать введения режима жесткой экономии.

Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)

Лозунг: «Я не позволю освобожденным мной людям вновь быть закованными в цепи»

Мать драконов амбициозна, но память о перенесенных страданиях не дает ей очерстветь: Дейенерис всегда помнит о своем народе. Трудности, которые другую сломили бы (включая принудительный брак с лидером варварского племени), сделали из нее стратега. А еще Дейенерис весьма мудро выбирает советников.

Голосуя за нее, вы выбираете лидера, который ставит интеллект выше грубой силы, не терпит несправедливого угнетения… и умеет обращаться с драконами.

Майкл Скотт («Офис»)

Лозунг: «Вы промахнетесь 100% раз, если не сделаете ни одного удара»

(Да, мы знаем, что Скотт украл эту цитату у хоккеиста.) «Майкл Скотт – ужасный босс», «Майкл Скотт – отвратительный, негодный менеджер» и даже «Майкл Скотт – плохой человек, и вы тоже плохой человек, если симпатизируете ему»: примерно так развлекательные СМИ видят главного героя «Офиса» в исполнении Стива Кэрелла. Но как насчет того, что региональный менеджер компании Dunder Mifflin – отличный командный игрок, который хочет быть для подчиненных в первую очередь другом, и лишь потом – начальником? С его стилем управления можно не соглашаться, но пресловутый офис под его началом сплочен, как настоящая семья. Лояльность и корпоративные ценности для Майкла важнее сиюминутных достижений и соперничества.

Голосуя за него, вы выбираете кандидата, который сплотит страну вокруг действительно важных вещей и точно не станет ввязываться в ядерную гонку… или любую другую гонку. Правда, к Скотту-президенту придется приставить Twitter sitter’а, который не позволит ему постить свои унылые шутки на официальных страницах.

Альбус Дамблдор (серия фильмов о Гарри Поттере)

Лозунг: «Главное — сражаться, снова и снова, только так можно остановить зло, пусть даже истребить его до конца никогда не удастся»

Однажды Дамблдор сказал Гарри, что лучше всех справляются с властью те, кто никогда к ней не стремился. Такой волшебник, как директор Хогвартса, быть может, никогда не задумывался о посте президента в каком-то магловском государстве, но на эту позицию подошел бы идеально. Дамблдор рассудителен, спокоен и настолько морально устойчив, что это передается даже читателям и зрителям – наверняка и избиратели за его спиной чувствовали бы себя защищенными даже в самые трудные времена. При всем этом, несмотря на свое внешнее добродушие, Дамблдор страшен в гневе.

Голосуя за него, вы выбираете не только сильнейшего волшебника в мире, но и «отцовскую фигуру», а еще – административного гения.

Т’Чалла («Черная Пантера»)

Лозунг: «Глупцы строят препятствия, умные люди строят мосты»

Король Ваканды не только защитил страну от военного вторжения, но и продолжил дело своего отца, приведя ее к беспрецедентному техническому прогрессу (так что, вопреки монархическому строю Ваканды, можно сказать, что Т’Чалла – все-таки технократ). Он окружил себя людьми, которые яростно борются за свои ценности, так что лидерская формула «ты – это усредненный портрет пяти людей, с которыми больше всего общаешься» работает в его пользу.

Голосуя за него, вы выбираете отчаянно смелого, но снисходительного лидера с целым набором шаманских суперсил, которые он не будет использовать во зло.

Кайло Рен («Звездные войны»)

Лозунг: «Никто не преградит нам путь»

Вы скажете, что Кайло Рен – злодей (к тому же морально неустойчивый), но его можно рассмотреть и в другом свете. Да, ему ближе ценности Темной стороны, но за эти ценности он будет стоять до конца. Да, он чересчур эмоционален, но кто говорил, что быть Верховным лидером Первого ордена легко? Окей, он абсолютно не готов к командному управлению, но его дед Дарт Вейдер, как-никак, уже выдвигался в президенты Украины. Давайте дадим парнишке шанс?

Голосуя за него, вы выбираете неуравновешенного подростка, который мечется между традиционными ценностями и бунтом. Но, кажется, подобные типажи во власти становятся все более расхожим явлением в реальном мире.

Мистер Среда («Американские боги»)

Лозунг: «Опасные люди считают правильным то, что они делают. Вот это и делает их опасными»

Мистер Среда, он же Один, – тоже не самый демократичный и непогрешимый из экранных лидеров. Однако его харизма (в фильме босс Старых Богов в исполнении Иэна Макшейна напоминает пожилого крунера) и умение переманивать на свою сторону даже тех, кому он изначально несимпатичен, делают из Мистера Среды серьезного кандидата. Как бонус, он умеет руководить техникой на расстоянии (никакой тебе зависимости от ядерного чемоданчика) и материализует монеты из воздуха (но есть опасность инфляции).

Голосуя за него, вы выбираете древнего и мудрого лидера, который, с одной стороны, испытывает предвечную тягу к войне, но с другой – умеет при необходимости повернуть оружие соперника против него самого.

Брэйн («Пинки и Брэйн»)

Лозунг: «Меня интересует только один аттракцион – тот, в котором я захватываю власть над миром»

Персонаж мультяшной мыши-мегаломана был отчасти вдохновлен Орсоном Уэллсом и его незабвенным персонажем-магнатом из фильма «Гражданин Кейн». Но, в отличие от захвата мира медиа, Брэйн хочет захватить весь мир – причем не за счет природного обаяния (напомним, у него проникновенный голос а-ля Синатра), а с помощью армии роботов, гипно-луча, машины эволюции или еще какого-то дьявольского изобретения. Быть может, диктатор-мышь – и не лучший пункт в избирательном бюллетене, но по крайней мере после прихода к власти Брэйн точно запретит глупые ТВ-шоу, которые он так ненавидит.

Голосуя за него, вы выбираете лидера, который искренне хочет изменить мир к лучшему – пусть и весьма экстравагантными способами.

Результаты читательского голосования позже прокомментируют приглашенные «Телекритикой» эксперты.

Сделав свой выбор, не забудьте также отдать голос за лучшего кандидата на роль нового Агента 007.