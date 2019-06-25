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Впервые женщина: Энн Сарнофф возглавит Warner Brothers

от Telekritika
От Telekritika 992
Главная Кино Впервые женщина: Энн Сарнофф возглавит Warner Brothers

Должность гендиректора Warner Bros. до конца лета будет принадлежать президенту BBC Studios Americans Энн Сарнофф.

Смена верхушки руководства в Warner Bros. стала необходима после громкого секс-скандала с теперь уже бывшим СЕО компании Кевином Цудзихарой. Однако никто не ожидал, что впервые за 100-летнюю историю Warner Brothers пост управляющего займет женщина.

Энн Сарнофф владеет богатым резюме: руководство развитием ВВС в США, Латинской Америке и Канаде, работа в медиаконгломерате Viacom, баскетбольной лиге NBA и финансовом агентстве Dow Jones.

«Для меня большая честь присоединиться к студии с такой легендарной историей. Warner Bros. является лидером отрасли на протяжении десятилетий и известна тем, что создала многие из самых знаковых фильмов, телевизионных и игровых проектов»,  – заявила Сарнофф.

Как сообщает Variety, Энн Сарнофф будет руководить одной из крупнейших в отрасли производственной деятельностью, охватывающей кино, телевидение, видеоигры и потребительские товары. Также на Warner Bros. направлены амбиции Warner Media, которые стремятся объединить активы Time Warner для создания нишевой стриминговой платформы.

Напомним, что в марте 2019 года пост СЕО студии покинул Кевин Цудзихара. Проработав в WB почти 25 лет, он ушел из-за скандала о злоупотреблении должностными полномочиями – продвигал карьеру актрисы и любовницы Шарлотты Кирк.

Фото: COURTESY OF ANN SARNOFF

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