💵 Внучка Диснея раскритиковала зарплаты топ-менеджеров

Эбигейл, которая приходится внучкой сооснователю The Walt Disney Company Рою Диснею и внучатой племянницей Уолту Диснею, посвятила тред в Twitter зарплатам топ-менеджмента, которые свидетельствуют о растущем социальном неравенстве.

«Позвольте мне прояснить. Мне нравится [CEO The Walt Disney Comoany] Боб Айгер. Я говорю не от лица своей семьи, а только за себя. Помимо того, что я владею (небольшим числом) акций, у меня нет права голоса по поводу происходящего. Но по любым объективным меркам, [$65 млн за 2018 фискальный год] – сумасшедшая сумма», – написала она. Это сообщение набрало больше 6000 ретвитов.

Let me very clear. I like Bob Iger. I do NOT speak for my family but only for myself. Other than owning shares (not that many) I have no more say in what happens there than anyone else. But by any objective measure a pay ratio over a thousand is insane. https://t.co/O34OjXd6rr — Abigail Disney (@abigaildisney) April 21, 2019

«Что мешает передать часть прибыли – т.е. плодов труда наемных рабочих компании – кому-то помимо ее верхушки? Я не говорю, что Айгер не заслуживает бонуса. Еще как заслуживает. Он великолепен и руководит компанией великолепно. И я в курсе, что 125 тысяч сотрудников получили бонус в размере $1000 после сдачи финансовой отчетности. Вот так были потрачены $125 млн. А еще $3,6 млрд были потрачены на выкуп акций. Вы шутите, что ли?» – возмущается Эбигейл.

Она добавила, что 85% акций компании принадлежат 10% богатейших американцев, так что именно им сыграл на руку выкуп. «Поздравляю, вы только что увеличили экономическое неравенство», – резюмирует режиссер.

У нее есть собственное видение того, как можно изменить ситуацию. По ее словам, половину выплаченных в конце финансового года бонусов – $65 млн – плюс половину всех бонусов, полученных топ-менеджерами компании, можно было распределить между 200 тыс. всех сотрудников компании. Она подсчитала, что 50 тыс. работников могли бы получить прибавку в размере $740, если бы многомиллионная «прибавка» Айгера была перераспределена в их пользу: «Добавьте 50% бонусов других менеджеров высшего звена, и получите радикальную перемену жизненных условий для людей, которые работают полный день и живут в черте (или за чертой) бедности».

Она шутит, что если босс с зарплатой в $65 млн откажется от половины этой суммы, то его дочь «не сможет учиться в колледже лишние 740 лет, а он сам не сможет купить 7,5 яхт стоимостью в $5 млн и 3,5 самолета стоимостью $10 млн каждый».

Напомним, что недавно Disney презентовали свой стриминговый сервис. Также показали его интерфейс, назвали цены на подписку и контент, которым заполнят канал в ближайшее время.

Фото: Getty Images