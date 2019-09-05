🤔 «Властелин колец» от Amazon нашел главного героя

Как сообщает Variety, персонаж Поултера содержится в тайне, как и сюжет проекта. По намекам, размещенным на промо Amazon, действие сериала будет происходить во Второй эпохе. Напомним, события трилогии Питера Джексона происходили в Третьей эпохе.

Для Уилла Поултера эта роль может стать прорывом. Несмотря на то, что он часто мелькает на вторых планах в крупнобюджетных проектах, назвать его актером класса А сложно. В его активе роли в картинах «Черное зеркало: Брандашмыг», «Бегущий в лабиринте», «Хроники Нарнии: Покоритель зари», «Детройт», «Выживший» и в недавнем «Солнцестоянии».

Сценаристами сериала «Властелин колец» для Amazon стали Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей. Продюсером проекта назначен Брайан Когман, ранее писавший сценарии к эпизодам «Игры престолов». Первые эпизоды поставит режиссер Хуан Антонио Байона, снявший мрачные фэнтези-фильмы «Приют» и «Голос монстра».

Всего в первом сезоне планируется выпустить 20 серий. Премьера сериала назначена на 2021 год.

Ранее «Телекритика» писала, что «Властелин колец» от Amazon будет стоить $1,5 млрд.

Фото: Netflix