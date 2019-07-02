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⚡ Amazon снимет «Властелин колец» за 1,5 миллиарда долларов

от Telekritika
От Telekritika 1670
Главная Кино ⚡ Amazon снимет «Властелин колец» за 1,5 миллиарда долларов

На производство долгожданного сериала по «Властелину колец» от Amazon будет потрачено 1,5 миллиарда долларов, что сделает его самым дорогим шоу в истории телевидения.

Об этом сообщает New Zealand Herald. Кроме того, съемки пройдут на родине кинематографического Средиземья, в Новой Зеландии. Основная съемочная группа уже находится там и им предстоит подписать два NDA-документа: один для правительства, другой для студии.

Министр торговли Новой Зеландии Дэвид Паркер рассказал, что государство заинтересовано в том, чтобы Amazon снимали сериал здесь. У Паркера была одна встреча с представителями студии, на которой он заявил, что «они рады приветствовать их [съемочную группу] в Новой Зеландии».

Напомним, в 2017 году компания Джеффа Безоса приобрела права на экранизацию произведения Джона Толкина. Шоураннерами и главными сценаристами сериала были назначены Патрик Маккей и Джон Д. Пейн. Сюжет грядущей эпопеи не разглашается, но на промо-картах, которые Amazon выпустили в 2019 году, было написано «Добро пожаловать во Вторую эпоху», что отсылает нас к началу царствования Саурона.

Премьера сериала ожидается в 2021 году.

Ранее мы писали, какую стриминговую платформу выбрал Джей Джей Абрамс вместо Amazon и Netflix.

Фото: New Line Cinema

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