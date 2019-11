«Ведьмака» продлили на второй сезон

Об этом сообщает Variety. Сценаристка и продюсер «Ведьмака» Лорен Хиссрич подтвердила это в своем Twitter , опубликовав картинку с двумя мечами Геральта. Сериал продлили почти за месяц до премьеры первого сезона.

I’m so thrilled to announce: Geralt, Yennefer, and Ciri will be back for more adventures… in Season Two.

I could not be more proud of what the amazing cast and crew of The Witcher have accomplished, and can’t wait for the world to dig in and enjoy these stories with us. ❤️⚔️🐺 pic.twitter.com/evWoHvUl1e

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) November 13, 2019