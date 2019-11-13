Мандалорец против Apple: 9 новых сериалов ноября

Apple TV+ и Disney+ уже здесь, а значит ноябрь наполнен морем премьер: от сериалов про слепых нецивилизованных племен до драм про американских астронавтов, от сюжетов про ведущих утренних шоу до вестернов про охотников за головами из далекой-далекой галактики.

1 ноября

«Видеть»

Apple TV+

В ролях: Джейсон Момоа, Сильвия Хукс, Элфри Вудард, Хера Хильмар, Кристиан Камарго.

Apple TV+ нашел свой способ, как выделиться посреди разгула Netflix, Disney и Amazon. Прежде чем запускать проекты от именитых режиссеров, новый стриминг решил заспамить свою премьеру сериалами со знакомыми лицами. «Видеть» изначально интересен заметной фигурой Джейсона Момоа, а уже потом пост-апокалиптическим сеттингом. Действие сериала происходит в будущем, когда из-за катаклизма цивилизация исчезла, а человечество утратило зрение. Надеждой для них становятся новорожденные близнецы Баба Восса – вождя небольшого племени. Дети становятся целью охоты кровожадной королевы в исполнении Сильвии Хукс (андроид-киллер из «Бегущего по лезвию 2049»).

«Утреннее шоу»

Apple TV+

В ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл, Билли Крудап.

В новом сериале Apple удачно подобрали каст из популярнейших сегодня ТВ-легенд (не считая young-cast «Очень странных дел»): Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»), Стив Карелл («Офис») и Дженнифер Энистон («Друзья»). Последняя получила на днях награду от зрителей Icon Award, что подтверждает ее культовый статус несмотря на отсутствие крупных проектов. Энистон играет ведущую утреннего шоу, на чье место метит молодая журналистка в исполнении Уизерспун.

«Послания призрака»

Apple TV+

В ролях: Айзек Арельянес, Ханна Левинсон, Джей Сантьяго, Тамара Альмейда.

Оригинальное название Ghostwriter не обыгрывает известную идиому, а прямолинейно свидетельствует о сюжете – действие вращается вокруг фантома, который общается с группой школьников посредством загадочных надписей и оживляет литературных персонажей в старом книжном магазине. Вместо того чтобы выкрутить сериал в мрачный мистический хоррор, шоураннер Люк Мэзени создает детский ситком. Сложно назвать это ответом «Очень странным делам»: помимо выразительного каста, у нового сериала нет и братьев Даффер по ту сторону экрана. Но с 26-ю сериями «Послания призрака» могут побороться с детской программой только запустившегося Disney+.

«Дикинсон»

Apple TV+

В ролях: Хейли Стейнфилд, Тоби Хасс, Адриан Энскоу, Анна Барышникова, Джейн Краковски.

Черная комедия «Дикинсон» – третий сериал для шоураннера Алены Смит. Ранее она работала над «Любовниками» и «Службой новостей». В своеобразном дуо с Хейли Стейнфилд они расскажут о взрослении популярной американской поэтессы XIX ст. Эмили Дикинсон. Несмотря на эпоху, сериал лишен всякой чопорности: главные герои курят марихуану, изъясняются на простом языке и ищут ответы на современные темы, в том числе и на вопросы общества, семьи и гендерных ролей: саму героиню Дикинсон описала как квир-персону.

«Ради всего человечества»

Apple TV+

В ролях: Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Ренн Шмидт, Сара Джонс.

Пока Amazon пытается отправить людей на Марс вне экрана, Apple заходят на территорию альтернативной истории. Первый эпизод сериала называется «Красная луна» – и задает тон всему сериалу. По сюжету космическая гонка между СССР и США не закончилась и после того, как «советы» первыми высадились на Луне, начинается альтернативный ход «холодной войны».

3 ноября

«Темные начала»

BBC One

В ролях: Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Кларк Питерс.

У фанатов поттерианы зуб на Джека Торна за его пьесу «Проклятое дитя», а теперь сценарист-«изувер» взялся за еще одну книжную вселенную – «Темные начала» Филипа Пулмана. В планах сериала раскинуться на всю фантастическую трилогию. В образ главной героини вписали звездочку «Логана» — 14-летнюю Дафни Кин, а подкрепили каст тяжеловесными Джеймсом Макэвоем, Рут Уилсон и Лином-Мануэлем Мирандой, который все больше начал превращаться из композитора в киноактера. Пилотный сезон возьмет за основу первую часть трилогии, которую уже экранизировали в 2007 году под названием «Золотой компас», ставшего последним гвоздем для New Line Cinema.

12 ноября

«Мандалорец»

Disney+

В ролях: Педро Паскаль, Тайка Вайтити, Джина Карано, Ник Нолти, Вернер Херцог, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито, Наталья Тена, Минг-На.

Почему «Мандалорец» – хедлайнер ноября? Факторов много. Первый – это достойная замена «Игре Престолов» на посту крупного фантастического сериала. Пока выйдут вечноотменяемые спин-оффы от HBO и достроится «Властелин колец» от Amazon, многие сериалы будут пробоваться на роль преемника фэнтезийного гиганта. «Мандалорец» – проект с бэкграундом (у него за спиной одна из популярнейших киновселенных) и крупным бюджетом. В его обойме ряд звезд и известных режиссеров (Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Брайс Даллас Ховард), а курирует сериал сам Джон Фавро, стоящий у истоков марвеловской киновселенной.

Важный плюс для «Мандалорца» – жанр космического вестерна. В отличии от масштабной саги, сериал концентрируется на истории одинокого охотника за головами. Это делает его похожим на сюжетные линии анимационных «Войн клонов» Дэйва Филони, который, к слову, поставил первый эпизод «Мандалорца». Возможно, такой проект – это хороший выход для застоявшейся франшизы, которой точно необходима передышка от крупных, выходящих по графику «раз в год» и от этого не столь ценных блокбастеров.

21 ноября

«Смертоносный»

Netflix

В ролях: Мэнон Бреш, Корентин Фила, Карл Малапа, Кэти Энн Рич.

Оригинальный сериал Netflix родом из Франции. Главный герой заключает контракт с кем-то вроде дьявола в красных очках, чтобы найти пропавшего брата. В эту историю впутываются и его лучшие друзья. Ритуалы вуду, пригород Парижа, расовое разнообразие актеров и проблемы с мигрантами – вся эта социальная тема умело вплетается в контекст фантастической истории о больших возможностях и больших соблазнах. Главный герой нещадно эксплуатирует новообретенные способности: ворует и наслаждается жизнью, тем самым проходя проверку на дружбу, любовь и ответственность.

28 ноября

«Дом с прислугой»

Apple TV+

В ролях: Лорен Эмброуз, Тоби Кэббел, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, С. Дж. Сон.

Долгожданный проект от М. Найта Шьямалана приютил Тоби Кэббела, Нелл Тайгер Фри и Руперта Гринта, так и не выстрелившего в ТВ-адаптации «Большого куша». Хоррор-сериал следует в главную локацию страха для среднестатистических американцев – типичный двухэтажный домик, где сходит с ума молодая семья. Их ребенок погиб, и вместо него они «растят» куклу, для которой даже нанимают няню. Но девушка вместе с собой впускает в дом зло, а непыльная вакансия оборачивается кошмаром для хозяев — Найт Шьямалан во всей красе.

Фото: Lucasfilm

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