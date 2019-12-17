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В украинский кинопрокат выходит финская БДСМ-драма

от Telekritika
От Telekritika 386
Главная Кино В украинский кинопрокат выходит финская БДСМ-драма

Премьера фильма «Собаки не носят штанов» состоялась в Каннах на «Двухнедельнике режиссеров».

Фильм рассказывает историю Юхи – отца-одиночки, потерявшего жену много лет назад. Каждый день он спасает жизни людей, работая кардиохирургом, но не может найти смысл в своем существовании. Однажды он встречает Мону, которая становится его доминатрикс. Чем чаще он спускается в ее неоновый подвал, тем больше они начинают понимать, что между ними есть необычная связь.

«Собаки не носят штанов» презентовали в Каннах, после чего состоялась их украинская премьера на втором Kinove.Фестивале. Для режиссера Юкка-Пекка Валькеапяя это третий полнометражный фильм после «Чужого» и «Они сбежали».

Собаки не носят штанов

Фильм стартует в кинотеатрах с 19 декабря. Дистрибьютором фильма в Украине выступает компания Kinove, официальный партнер «Телекритики».

Билеты можно приобрести по ссылкам:

В «Жовтні»:
https://zhovten-kino.kiev.ua/movie/353357
В KINO42:
https://vkino.ua/ua/show/8308-sobaki-ne-nosyat-shtaniv/kiev

Напомним, в конце ноября в Киеве прошел кинофестиваль Kinove, в рамках которого показали победителя ОМКФ, последний фильм Кубрика и картину о подростках-коммандос из Колумбии.

Фото: Kinove

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