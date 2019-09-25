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🚫 В России не покажут фильм-победитель кинофестиваля в Торонто

от Telekritika
От Telekritika 337
Главная Кино 🚫 В России не покажут фильм-победитель кинофестиваля в Торонто

Сатирический антивоенный фильм Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», который взял главный приз на Торонтском кинофестивале, не будет выпущен в российском прокате. Это уже не первый случай российской цензуры в сфере кино.

Компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» объявила, что не будет прокатывать картину в России, но не объяснила, почему. Об этом пишет «Афиша Daily».

Два года назад в российский прокат не вышла другая «историческая фантазия», картина «Смерть Сталина». Министерство культуры Российской Федерации посчитало, что сатирическая комедия Армандо Иануччи выходит в оскорбительное для ветеранов время – годовщину Сталинградской битвы – и планировало выпустить ленту позже, но в итоге она так и не вышла на экраны. Поэтому российские прокатчики осторожнее относятся к такому жанру, предпочитая обходить релизы в России.

Антивоенная комедия Вайтити рассказывает о немецком мальчике и его воображаемом друге Адольфе Гитлере (его играет сам Тайка). В фильме сыграли Скарлетт Йоханссон, Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Сэм Рокуэлл и Ребел Уилсон. Мировая премьера фильма назначена на 18 октября.

«Кролик Джоджо» впервые был показан в рамках кинофестиваля в Торонто, лауреата которого определяют зрители, где забрал главный приз.

Фото: Fox Searchlight

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