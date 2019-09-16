🤔 На кинофестивале в Торонто победила комедия о Гитлере

На международном кинофестивале в Торонто победителя определяют зрители и в этом году они выбрали неожиданного кандидата. «Кролик ДжоДжо» рассказывает о неуверенном в себе немецком мальчике, чья мать укрывает еврейскую девочку от нацистов. Чтобы справится с личными трудностями он придумывает себе друга – Адольфа Гитлера.

Фильм получил смешанные оценки от кинокритиков. На агрегаторе Metacritic у картины всего 52%. Эрик Кон из Indiewire считает, что Вайтити «не смог целиком раскрыть тему» и «скрыл ужасную правду за солнечной сказкой». Тодд Маккарти из THR, в целом, позитивно отзывается о фильме, но предсказывает, что способ повествования и выбор темы разделит публику надвое.

Второе место на кинофестивале в Торонто взяла «Брачная история» Ноя Баумбаха, которую высоко отметили в Венеции. Третье место закрепилось за победителем Каннского кинофестиваля — «Паразитами» Пон Чжун-Хо.

Обычно по выбору в Торонто судят о номинациях (а иногда и о лауреатах) Американской киноакадемии. В прошлом году что на фестивале, что на «Оскаре» победителем стала «Зеленая книга».

Помимо работ Вайтити, Баумбаха и Чжун-Хо в Торонто показали и новый фильм Тодда Филлипса. Если вы хотите узнать больше о грядущем «Джокере», то мы подготовили 13 странных фактов о персонаже Хоакина Феникса.

Фото: Fox Searchlight