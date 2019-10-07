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❌ В Китае ограничили доступ ко всем сериям «Южного парка»

от Telekritika
От Telekritika 501
Главная Кино ❌ В Китае ограничили доступ ко всем сериям «Южного парка»

Китайское правительство ограничило доступ ко всем эпизодам мультсериала «Южный парк» из-за 2 серии 23-го сезона шоу Band in China. В ней фигурируют голливудские студии, цензурирующие свой продукт для Китая.

Как сообщает The Hollywood Reporter, из местной социальной сети Weibo исчезли все упоминания мультсериала. А на крупнейшем китайском форуме Baidu Tieba заблокировали все обсуждения, касающиеся «Южного парка». Попасть на них вручную с помощью URL-адреса невозможно, а при попытке – на экране появляется предупреждение: «В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами этот раздел временно закрыт».

Связаны эти запреты с выходом серии Band in China, где косвенно критикуется политическая система КНР и голливудская киноиндустрия, которая цензурирует свою продукцию под китайский рынок.

Создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун, по их словам, предвидели такой вариант событий и в ответ заявили, что ограничение их совершенно не волнует. На официальном аккаунте «Южного парка» в Twitter был опубликован ироничный пост, который продолжает высмеивать голливудских коллег, адаптирующих свой контент под Китай.

Напомним, со 2 октября новый сезон «Южного парка» будет показывать канал Paramount Comedy.

Фото: Comedy Central

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