❌ В Китае ограничили доступ ко всем сериям «Южного парка»

Как сообщает The Hollywood Reporter, из местной социальной сети Weibo исчезли все упоминания мультсериала. А на крупнейшем китайском форуме Baidu Tieba заблокировали все обсуждения, касающиеся «Южного парка». Попасть на них вручную с помощью URL-адреса невозможно, а при попытке – на экране появляется предупреждение: «В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами этот раздел временно закрыт».

Связаны эти запреты с выходом серии Band in China, где косвенно критикуется политическая система КНР и голливудская киноиндустрия, которая цензурирует свою продукцию под китайский рынок.

Создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун, по их словам, предвидели такой вариант событий и в ответ заявили, что ограничение их совершенно не волнует. На официальном аккаунте «Южного парка» в Twitter был опубликован ироничный пост, который продолжает высмеивать голливудских коллег, адаптирующих свой контент под Китай.

You gotta lower your ideals of freedom if you wanna suck on the warm teat of China. #southpark23

Watch "Band in China": https://t.co/GQEQL9ynCs pic.twitter.com/RepekgO3j9

— South Park (@SouthPark) October 7, 2019