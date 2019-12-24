В кинотеатрах стартует колумбийская драма «Монос»

«Монос» переносит зрителей на вершину Анд, где небольшая военизированная группа повстанцев тренируется перед следующим заданием от командования. Но есть несколько условий. Весь отряд состоит из подростков, они держат в плену американку (и всячески издеваются над ней) и содержат корову. Их маленькое сообщество держится на военных законах, но это не мешает проявляться их звериным натурам.

Премьера фильма состоялась в июле 2019 года на кинофестивале «Санденс», где «Монос» получил Специальную премию жюри среди драматических фильмов мирового кинематографа. Также Алехандро Ландес завоевал приз за лучшую режиссуру на 10-м Одесском международном кинофестивале.

В украинский прокат картина выходит 26 декабря 2019 года.

Билеты можно найти по ссылкам:

кинотеатр «Жовтень» — bit.ly/monos_zhovten

кинотеатр «KINO42» — bit.ly/monos_kino42

Напомним, ранее в прокате стартовала финская драма «Собаки не носят штанов».

Фото: Kinove