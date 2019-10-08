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🏁 В гонке за «Оскаром» Украине составят конкуренцию 92 страны

от Telekritika
От Telekritika 632
Главная Кино 🏁 В гонке за «Оскаром» Украине составят конкуренцию 92 страны

Стал известен лонг-лист номинантов на звание «Лучшего фильма на иностранном языке». Среди них «Паразиты», «Боль и слава», «Раскрашенная птица» и два фильма от стриминговых платформ.

Американская киноакадемия опубликовала список фильмов из 93 стран. В перечень вошла картина грузинского режиссера Левана Акина «А потом мы танцевали», которую выдвинули от Швеции. Напомним, фильм стал лауреатом Одесского кинофестиваля, разделив приз с украинской драмой «Домой» Наримана Алиева, которая также поборется за номинацию.

Помимо них в списке значатся лауреат Каннского кинофестиваля «Паразиты» и чешская «Раскрашенная птица», созданная в копродукции с Украиной. Стриминговые гиганты Amazon и Netflix представят по одной работе: «Отверженные» Ладжа Ли и «Атлантика» Мати Диоп соответственно (обе французские).

Шорт-лист из 10 претендентов объявят 16 декабря, а окончательные имена номинантов станут известны 13 января 2020 года.

Полный список фильмов-претендентов:

  1. Албания, «Делегация», режиссер: Бужар Алимани;
  2. Алжир, «Папича», режиссер: Муниа Меддур;
  3. Аргентина, «Героические неудачники», режиссер: Себастьян Боренштейн;
  4. Армения, «Длинная ночь», режиссер: Эдгар Багдасарян;
  5. Австралия, «Плавучесть», режиссер: Родд Ратхен;
  6. Австрия, «Джой», режиссер: Судабе Мортезай;
  7. Бангладеш, «Альфа», режиссер: Насируддин Юсуфф;
  8. Беларусь, «Дебют», режиссер: Анастасия Мирошниченко;
  9. Бельгия, «Наши мамы», режиссер: Сезар Диас;
  10. Боливия, «Я скучаю по тебе», режиссер: Родриго Беллотт;
  11. Босния и Герцеговина, «Сын», режиссер: Инес Танович;
  12. Бразилия, «Невидимая жизнь», режиссер: Карим Айноуз;
  13. Болгария, «Ага», режиссер: Милко Лазарова;
  14. Венесуэла, «Невозможно», режиссер: Патриция Ортега;
  15. Вьетнам, «Фурия», режиссер: Ле Ван Кьет;
  16. Венгрия, «Те, кто остался», режиссер: Барнабас Тот;
  17. Великобритания, «Мальчик, который обуздал ветер», режиссер: Чиветель Эджиофор;
  18. Грузия, «Шиндиси», режиссер: Дмитрий Цинцадзе;
  19. Германия, «Крушители системы», режиссер: Нора Фингшайдт;
  20. Гана, «Азали», режиссер: Квабена Гьянса;
  21. Греция, «Когда помидоры встретились с Вагнером», режиссер: Марианна Эконому;
  22. Гондурас, «Кровь, страсть и кофе», режиссер: Карлос Мембраньо;
  23. Гонконг, «Белый шторм 2: Повелители Наркотиков», режиссер: Херман Яу;
  24. Дания, «Королева сердец», режиссер: Май эль-Тоухи;
  25. Доминиканская Республика, «Проекционист», режиссер: Хосе Мария Кабрал;
  26. Египет, «Ядовитые розы», режиссер: Ахмед Фаузи Салех;
  27. Исландия, «Белый, Белый день», режиссер: Хлинур Палмасон;
  28. Индия, «Галли Бой», режиссер: Зоя Ахтар;
  29. Индонезия, «Воспоминания о моем теле», режиссер: Гарин Нугрохо;
  30. Иран, «В поисках Фариде», режиссеры: Азаде Муссави, Курош Атаи;
  31. Ирландия, «Газа», режиссеры: Гарри Кин, Эндрю Макконнелл;
  32. Израиль, «Побуждение», режиссер: Ярон Зильберман;
  33. Италия, «Предатель», режиссер: Марко Беллоккио;
  34. Испания, «Боль и слава», режиссер: Педро Альмодовар;
  35. Куба, «Переводчик», режиссеры: Родриго и Себастьян Барриусо;
  36. Казахстан, «Казахское ханство. Золотой Трон», режиссер: Рустем Абдрашов;
  37. Камбоджа, «В жизни музыки», режиссеры: Кейли Со, Сок Визал;
  38. Канада, «Антигона», режиссер: Софи Дерасп;
  39. Китай, «Не Жа», режиссер: Ю Ян;
  40. Колумбия, «Монос», режиссер: Алехандро Ландес;
  41. Коста-Рика, «Пробуждение муравьев», режиссер: Антонелла Судасасси Фернисс;
  42. Кения, «Субира», режиссер: Равнит Сингх (Сиппи) Чадха;
  43. Косово, «Зана», режиссер: Антонета Кастрати;
  44. Кыргызстан, «Аврора», режиссер: Бекзат Пирматов;
  45. Латвия, «Отец ночь», режиссер: Давис Симанис;
  46. Ливан, «1982», режиссер: Валид Муанесс;
  47. Литва, «Мосты времени», режиссеры: Аудрюс Стонис, Кристин Бриде;
  48. Люксембург, «Тель-Авив в огне», режиссер: Самех Зоаби;
  49. Малайзия, «M для Малайзии», режиссеры: Диан Ли, Инеза Руссиль;
  50. Мексика, «Горничная», режиссер: Лила Авилес;
  51. Монголия, «Конь», режиссер: Эрденбилег Ганболд;
  52. Марокко, «Адам», режиссер: Марьям Тузани;
  53. Непал, «Пузыри на воде», режиссер: Бинод Паудел;
  54. Нидерланды, «Инстинкт», режиссер: Халина Рейн;
  55. Нигерия, «Львиное Сердце», режиссер: Женевьева Ннаджи;
  56. Норвегия, «Угоняя лошадей», режиссер: Ханс Петтер Муланд;
  57. Пакистан, «Лаал Кабутар», режиссер: Камаль Хан;
  58. Палестина, «Это должны быть небеса», режиссер: Элия Сулейман;
  59. Панама, «Все меняются», режиссер: Артуро Монтенегро;
  60. Перу, Retablo, режиссер: Альваро Дельгадо Апарисио;
  61. Польша, «Божье тело», режиссер: Ян Комаса;
  62. Португалия, «Домен», режиссер: Тиаго Гуэдес;
  63. Румыния, «Свистуны», режиссер: Корнелиу Порумбою;
  64. Россия, «Дылда», режиссер: Кантемир Балагов;
  65. Северная Македония, «Страна меда», режиссеры: Любо Стефанов, Тамара Котевска;
  66. Саудовская Аравия, «Идеальный кандидат», режиссер: Хайфа Аль Мансур;
  67. Сенегал, «Атлантика», режиссер: Мати Диоп;
  68. Сербия, «Король Петар Первый», режиссер: Петар Ристовски;
  69. Сингапур, «Выдуманная земля»,  режиссер: Йео Сью Хуа;
  70. Словакия, «Пусть здесь будет свет», режиссер: Марко Скоп;
  71. Словения, «История любви», режиссер: Соня Просенк;
  72. Тайвань, Dear Ex, режиссеры: Маг Су, Чи-Йен Су;
  73. Таиланд, «Красу: нечеловеческий поцелуй», режиссер: Ситисири Монгколсири;
  74. Тунис, «Дорогой сын», режиссер: Мохамед Бен Аттиа;
  75. Турция, «Обязательство», режиссер: Семих Капланоглу;
  76. Украина, «Домой», режиссер: Нариман Алиев;
  77. Уругвай, The Moneychanger, режиссер: Федерико Вейрох;
  78. Узбекистан, «Горячий хлеб», режиссер: Умид Хамдамов;
  79. Финляндия, «Глупое Молодое Сердце», режиссер: Сельма Вильхунен;
  80. Франция, «Отверженные», режиссер: Ладж Ли;
  81. Филиппины, «Вердикт», режиссер: Раймунд Рибай Гутьеррес;
  82. Хорватия, «Мали», режиссер: Антонио Нуич;
  83. Чехия, «Раскрашенная птица», режиссер: Вацлав Мархоул;
  84. Чили, «Паук», режиссер: Андрес Вуд;
  85. Черногория, «Бесконечное прошлое», режиссер: Андро Мартинович;
  86. Швеция, «А потом мы танцевали», режиссер: Леван Акин;
  87. Швейцария, «Удивительное путешествие Волькенбруха в объятия шиксы», режиссер: Майкл Штайнер;
  88. Эквадор, «Самая длинная ночь», режиссер: Габриэла Кальваш;
  89. Эстония, «Правда и справедливость», режиссер: Танел Тоом;
  90. Эфиопия, «Против ветра», режиссер: Ян Филипп Вейль;
  91. ЮАР, Knuckle City, режиссер: Джамиль Квебека;
  92. Южная Корея, «Паразиты», режиссер: Пон Джун Хо;
  93. Япония, «Дитя погоды», режиссер: Макото Синкай.

Напомним, 92-я церемония «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года. От Украины в лонг-лист попала картина Наримана Алиева «Домой».

Фото: Barunson E&A

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