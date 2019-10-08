🏁 В гонке за «Оскаром» Украине составят конкуренцию 92 страны

Американская киноакадемия опубликовала список фильмов из 93 стран. В перечень вошла картина грузинского режиссера Левана Акина «А потом мы танцевали», которую выдвинули от Швеции. Напомним, фильм стал лауреатом Одесского кинофестиваля, разделив приз с украинской драмой «Домой» Наримана Алиева, которая также поборется за номинацию.
Помимо них в списке значатся лауреат Каннского кинофестиваля «Паразиты» и чешская «Раскрашенная птица», созданная в копродукции с Украиной. Стриминговые гиганты Amazon и Netflix представят по одной работе: «Отверженные» Ладжа Ли и «Атлантика» Мати Диоп соответственно (обе французские).
Шорт-лист из 10 претендентов объявят 16 декабря, а окончательные имена номинантов станут известны 13 января 2020 года.
Полный список фильмов-претендентов:
- Албания, «Делегация», режиссер: Бужар Алимани;
- Алжир, «Папича», режиссер: Муниа Меддур;
- Аргентина, «Героические неудачники», режиссер: Себастьян Боренштейн;
- Армения, «Длинная ночь», режиссер: Эдгар Багдасарян;
- Австралия, «Плавучесть», режиссер: Родд Ратхен;
- Австрия, «Джой», режиссер: Судабе Мортезай;
- Бангладеш, «Альфа», режиссер: Насируддин Юсуфф;
- Беларусь, «Дебют», режиссер: Анастасия Мирошниченко;
- Бельгия, «Наши мамы», режиссер: Сезар Диас;
- Боливия, «Я скучаю по тебе», режиссер: Родриго Беллотт;
- Босния и Герцеговина, «Сын», режиссер: Инес Танович;
- Бразилия, «Невидимая жизнь», режиссер: Карим Айноуз;
- Болгария, «Ага», режиссер: Милко Лазарова;
- Венесуэла, «Невозможно», режиссер: Патриция Ортега;
- Вьетнам, «Фурия», режиссер: Ле Ван Кьет;
- Венгрия, «Те, кто остался», режиссер: Барнабас Тот;
- Великобритания, «Мальчик, который обуздал ветер», режиссер: Чиветель Эджиофор;
- Грузия, «Шиндиси», режиссер: Дмитрий Цинцадзе;
- Германия, «Крушители системы», режиссер: Нора Фингшайдт;
- Гана, «Азали», режиссер: Квабена Гьянса;
- Греция, «Когда помидоры встретились с Вагнером», режиссер: Марианна Эконому;
- Гондурас, «Кровь, страсть и кофе», режиссер: Карлос Мембраньо;
- Гонконг, «Белый шторм 2: Повелители Наркотиков», режиссер: Херман Яу;
- Дания, «Королева сердец», режиссер: Май эль-Тоухи;
- Доминиканская Республика, «Проекционист», режиссер: Хосе Мария Кабрал;
- Египет, «Ядовитые розы», режиссер: Ахмед Фаузи Салех;
- Исландия, «Белый, Белый день», режиссер: Хлинур Палмасон;
- Индия, «Галли Бой», режиссер: Зоя Ахтар;
- Индонезия, «Воспоминания о моем теле», режиссер: Гарин Нугрохо;
- Иран, «В поисках Фариде», режиссеры: Азаде Муссави, Курош Атаи;
- Ирландия, «Газа», режиссеры: Гарри Кин, Эндрю Макконнелл;
- Израиль, «Побуждение», режиссер: Ярон Зильберман;
- Италия, «Предатель», режиссер: Марко Беллоккио;
- Испания, «Боль и слава», режиссер: Педро Альмодовар;
- Куба, «Переводчик», режиссеры: Родриго и Себастьян Барриусо;
- Казахстан, «Казахское ханство. Золотой Трон», режиссер: Рустем Абдрашов;
- Камбоджа, «В жизни музыки», режиссеры: Кейли Со, Сок Визал;
- Канада, «Антигона», режиссер: Софи Дерасп;
- Китай, «Не Жа», режиссер: Ю Ян;
- Колумбия, «Монос», режиссер: Алехандро Ландес;
- Коста-Рика, «Пробуждение муравьев», режиссер: Антонелла Судасасси Фернисс;
- Кения, «Субира», режиссер: Равнит Сингх (Сиппи) Чадха;
- Косово, «Зана», режиссер: Антонета Кастрати;
- Кыргызстан, «Аврора», режиссер: Бекзат Пирматов;
- Латвия, «Отец ночь», режиссер: Давис Симанис;
- Ливан, «1982», режиссер: Валид Муанесс;
- Литва, «Мосты времени», режиссеры: Аудрюс Стонис, Кристин Бриде;
- Люксембург, «Тель-Авив в огне», режиссер: Самех Зоаби;
- Малайзия, «M для Малайзии», режиссеры: Диан Ли, Инеза Руссиль;
- Мексика, «Горничная», режиссер: Лила Авилес;
- Монголия, «Конь», режиссер: Эрденбилег Ганболд;
- Марокко, «Адам», режиссер: Марьям Тузани;
- Непал, «Пузыри на воде», режиссер: Бинод Паудел;
- Нидерланды, «Инстинкт», режиссер: Халина Рейн;
- Нигерия, «Львиное Сердце», режиссер: Женевьева Ннаджи;
- Норвегия, «Угоняя лошадей», режиссер: Ханс Петтер Муланд;
- Пакистан, «Лаал Кабутар», режиссер: Камаль Хан;
- Палестина, «Это должны быть небеса», режиссер: Элия Сулейман;
- Панама, «Все меняются», режиссер: Артуро Монтенегро;
- Перу, Retablo, режиссер: Альваро Дельгадо Апарисио;
- Польша, «Божье тело», режиссер: Ян Комаса;
- Португалия, «Домен», режиссер: Тиаго Гуэдес;
- Румыния, «Свистуны», режиссер: Корнелиу Порумбою;
- Россия, «Дылда», режиссер: Кантемир Балагов;
- Северная Македония, «Страна меда», режиссеры: Любо Стефанов, Тамара Котевска;
- Саудовская Аравия, «Идеальный кандидат», режиссер: Хайфа Аль Мансур;
- Сенегал, «Атлантика», режиссер: Мати Диоп;
- Сербия, «Король Петар Первый», режиссер: Петар Ристовски;
- Сингапур, «Выдуманная земля», режиссер: Йео Сью Хуа;
- Словакия, «Пусть здесь будет свет», режиссер: Марко Скоп;
- Словения, «История любви», режиссер: Соня Просенк;
- Тайвань, Dear Ex, режиссеры: Маг Су, Чи-Йен Су;
- Таиланд, «Красу: нечеловеческий поцелуй», режиссер: Ситисири Монгколсири;
- Тунис, «Дорогой сын», режиссер: Мохамед Бен Аттиа;
- Турция, «Обязательство», режиссер: Семих Капланоглу;
- Украина, «Домой», режиссер: Нариман Алиев;
- Уругвай, The Moneychanger, режиссер: Федерико Вейрох;
- Узбекистан, «Горячий хлеб», режиссер: Умид Хамдамов;
- Финляндия, «Глупое Молодое Сердце», режиссер: Сельма Вильхунен;
- Франция, «Отверженные», режиссер: Ладж Ли;
- Филиппины, «Вердикт», режиссер: Раймунд Рибай Гутьеррес;
- Хорватия, «Мали», режиссер: Антонио Нуич;
- Чехия, «Раскрашенная птица», режиссер: Вацлав Мархоул;
- Чили, «Паук», режиссер: Андрес Вуд;
- Черногория, «Бесконечное прошлое», режиссер: Андро Мартинович;
- Швеция, «А потом мы танцевали», режиссер: Леван Акин;
- Швейцария, «Удивительное путешествие Волькенбруха в объятия шиксы», режиссер: Майкл Штайнер;
- Эквадор, «Самая длинная ночь», режиссер: Габриэла Кальваш;
- Эстония, «Правда и справедливость», режиссер: Танел Тоом;
- Эфиопия, «Против ветра», режиссер: Ян Филипп Вейль;
- ЮАР, Knuckle City, режиссер: Джамиль Квебека;
- Южная Корея, «Паразиты», режиссер: Пон Джун Хо;
- Япония, «Дитя погоды», режиссер: Макото Синкай.
Напомним, 92-я церемония «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года. От Украины в лонг-лист попала картина Наримана Алиева «Домой».
Фото: Barunson E&A