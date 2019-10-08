🏁 В гонке за «Оскаром» Украине составят конкуренцию 92 страны

Американская киноакадемия опубликовала список фильмов из 93 стран. В перечень вошла картина грузинского режиссера Левана Акина «А потом мы танцевали», которую выдвинули от Швеции. Напомним, фильм стал лауреатом Одесского кинофестиваля, разделив приз с украинской драмой «Домой» Наримана Алиева, которая также поборется за номинацию.

Помимо них в списке значатся лауреат Каннского кинофестиваля «Паразиты» и чешская «Раскрашенная птица», созданная в копродукции с Украиной. Стриминговые гиганты Amazon и Netflix представят по одной работе: «Отверженные» Ладжа Ли и «Атлантика» Мати Диоп соответственно (обе французские).

Шорт-лист из 10 претендентов объявят 16 декабря, а окончательные имена номинантов станут известны 13 января 2020 года.

Полный список фильмов-претендентов:

Албания, «Делегация», режиссер: Бужар Алимани; Алжир, «Папича», режиссер: Муниа Меддур; Аргентина, «Героические неудачники», режиссер: Себастьян Боренштейн; Армения, «Длинная ночь», режиссер: Эдгар Багдасарян; Австралия, «Плавучесть», режиссер: Родд Ратхен; Австрия, «Джой», режиссер: Судабе Мортезай; Бангладеш, «Альфа», режиссер: Насируддин Юсуфф; Беларусь, «Дебют», режиссер: Анастасия Мирошниченко; Бельгия, «Наши мамы», режиссер: Сезар Диас; Боливия, «Я скучаю по тебе», режиссер: Родриго Беллотт; Босния и Герцеговина, «Сын», режиссер: Инес Танович; Бразилия, «Невидимая жизнь», режиссер: Карим Айноуз; Болгария, «Ага», режиссер: Милко Лазарова; Венесуэла, «Невозможно», режиссер: Патриция Ортега; Вьетнам, «Фурия», режиссер: Ле Ван Кьет; Венгрия, «Те, кто остался», режиссер: Барнабас Тот; Великобритания, «Мальчик, который обуздал ветер», режиссер: Чиветель Эджиофор; Грузия, «Шиндиси», режиссер: Дмитрий Цинцадзе; Германия, «Крушители системы», режиссер: Нора Фингшайдт; Гана, «Азали», режиссер: Квабена Гьянса; Греция, «Когда помидоры встретились с Вагнером», режиссер: Марианна Эконому; Гондурас, «Кровь, страсть и кофе», режиссер: Карлос Мембраньо; Гонконг, «Белый шторм 2: Повелители Наркотиков», режиссер: Херман Яу; Дания, «Королева сердец», режиссер: Май эль-Тоухи; Доминиканская Республика, «Проекционист», режиссер: Хосе Мария Кабрал; Египет, «Ядовитые розы», режиссер: Ахмед Фаузи Салех; Исландия, «Белый, Белый день», режиссер: Хлинур Палмасон; Индия, «Галли Бой», режиссер: Зоя Ахтар; Индонезия, «Воспоминания о моем теле», режиссер: Гарин Нугрохо; Иран, «В поисках Фариде», режиссеры: Азаде Муссави, Курош Атаи; Ирландия, «Газа», режиссеры: Гарри Кин, Эндрю Макконнелл; Израиль, «Побуждение», режиссер: Ярон Зильберман; Италия, «Предатель», режиссер: Марко Беллоккио; Испания, «Боль и слава», режиссер: Педро Альмодовар; Куба, «Переводчик», режиссеры: Родриго и Себастьян Барриусо; Казахстан, «Казахское ханство. Золотой Трон», режиссер: Рустем Абдрашов; Камбоджа, «В жизни музыки», режиссеры: Кейли Со, Сок Визал; Канада, «Антигона», режиссер: Софи Дерасп; Китай, «Не Жа», режиссер: Ю Ян; Колумбия, «Монос», режиссер: Алехандро Ландес; Коста-Рика, «Пробуждение муравьев», режиссер: Антонелла Судасасси Фернисс; Кения, «Субира», режиссер: Равнит Сингх (Сиппи) Чадха; Косово, «Зана», режиссер: Антонета Кастрати; Кыргызстан, «Аврора», режиссер: Бекзат Пирматов; Латвия, «Отец ночь», режиссер: Давис Симанис; Ливан, «1982», режиссер: Валид Муанесс; Литва, «Мосты времени», режиссеры: Аудрюс Стонис, Кристин Бриде; Люксембург, «Тель-Авив в огне», режиссер: Самех Зоаби; Малайзия, «M для Малайзии», режиссеры: Диан Ли, Инеза Руссиль; Мексика, «Горничная», режиссер: Лила Авилес; Монголия, «Конь», режиссер: Эрденбилег Ганболд; Марокко, «Адам», режиссер: Марьям Тузани; Непал, «Пузыри на воде», режиссер: Бинод Паудел; Нидерланды, «Инстинкт», режиссер: Халина Рейн; Нигерия, «Львиное Сердце», режиссер: Женевьева Ннаджи; Норвегия, «Угоняя лошадей», режиссер: Ханс Петтер Муланд; Пакистан, «Лаал Кабутар», режиссер: Камаль Хан; Палестина, «Это должны быть небеса», режиссер: Элия Сулейман; Панама, «Все меняются», режиссер: Артуро Монтенегро; Перу, Retablo, режиссер: Альваро Дельгадо Апарисио; Польша, «Божье тело», режиссер: Ян Комаса; Португалия, «Домен», режиссер: Тиаго Гуэдес; Румыния, «Свистуны», режиссер: Корнелиу Порумбою; Россия, «Дылда», режиссер: Кантемир Балагов; Северная Македония, «Страна меда», режиссеры: Любо Стефанов, Тамара Котевска; Саудовская Аравия, «Идеальный кандидат», режиссер: Хайфа Аль Мансур; Сенегал, «Атлантика», режиссер: Мати Диоп; Сербия, «Король Петар Первый», режиссер: Петар Ристовски; Сингапур, «Выдуманная земля», режиссер: Йео Сью Хуа; Словакия, «Пусть здесь будет свет», режиссер: Марко Скоп; Словения, «История любви», режиссер: Соня Просенк; Тайвань, Dear Ex, режиссеры: Маг Су, Чи-Йен Су; Таиланд, «Красу: нечеловеческий поцелуй», режиссер: Ситисири Монгколсири; Тунис, «Дорогой сын», режиссер: Мохамед Бен Аттиа; Турция, «Обязательство», режиссер: Семих Капланоглу; Украина, «Домой», режиссер: Нариман Алиев; Уругвай, The Moneychanger, режиссер: Федерико Вейрох; Узбекистан, «Горячий хлеб», режиссер: Умид Хамдамов; Финляндия, «Глупое Молодое Сердце», режиссер: Сельма Вильхунен; Франция, «Отверженные», режиссер: Ладж Ли; Филиппины, «Вердикт», режиссер: Раймунд Рибай Гутьеррес; Хорватия, «Мали», режиссер: Антонио Нуич; Чехия, «Раскрашенная птица», режиссер: Вацлав Мархоул; Чили, «Паук», режиссер: Андрес Вуд; Черногория, «Бесконечное прошлое», режиссер: Андро Мартинович; Швеция, «А потом мы танцевали», режиссер: Леван Акин; Швейцария, «Удивительное путешествие Волькенбруха в объятия шиксы», режиссер: Майкл Штайнер; Эквадор, «Самая длинная ночь», режиссер: Габриэла Кальваш; Эстония, «Правда и справедливость», режиссер: Танел Тоом; Эфиопия, «Против ветра», режиссер: Ян Филипп Вейль; ЮАР, Knuckle City, режиссер: Джамиль Квебека; Южная Корея, «Паразиты», режиссер: Пон Джун Хо; Япония, «Дитя погоды», режиссер: Макото Синкай.

Напомним, 92-я церемония «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года. От Украины в лонг-лист попала картина Наримана Алиева «Домой».

Фото: Barunson E&A

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