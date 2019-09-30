🤐 В Голливуде прошла «тихая» премьера «Джокера»

Вслед за Венецией и Торонто, лос-анджелесский TCL Chinese Theatre принял новый кинокомикс от Warner Bros. В пятницу студия заявила, что на красной дорожке в честь премьеры фильма команда не будет давать интервью СМИ. Это связано с повышенным вниманием к картине из-за обвинений в пропаганде насилия.

Напомним, в 2012 году произошла стрельба в городе Орора, штат Колорадо, во время сеанса фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Неделю назад семьи выразили опасение, что новый фильм про суперзлодея может подвигнуть людей к насилию. Их заявление охотно подхватили СМИ.

В ответ Warner Bros. заявили, что они не позиционируют персонажа как положительного. Тем не менее, студия решила допустить к красной дорожке только фотографов. Режиссер Тодд Филлипс иронично отметил, что «о фильме и так было достаточно сказано».

«Рассказывал другу, что чувствую: мы явно недополучили достаточного внимания от прессы, и об этом фильме никто ничего не знает», – смеется Филлипс.

«Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли выиграл главный приз на прошедшем Венецианском кинофестивале. Он рассказывает о неудачливом комедианте Артуре Флеке, который под давлением общества становится злодеем Джокером. В Украине фильм стартует 3 октября.

Перед походом в кинотеатр стоит узнать 13 странных фактов о новом Джокере.

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