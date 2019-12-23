Universal Pictures улучшит графику в «Кошках» после провального старта

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Universal Pictures предупредила несколько тысяч кинотеатров, что предоставит им новую копию фильма «Кошки». Это первый подобный случай для картины, которая уже несколько дней находится в прокате (в США «Кошки» стартовали 19 декабря).

Напомним, фильм по мотивам мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера провалился в прокате, собрав в первый уик-энд всего $2,6 млн при бюджете в $80-100 млн. «Кошек» критикуют за странную графику, которая выглядит действительно жутковато.

Фильм рассказывает про бал для избранных кошек. Они выбирают вожака, который сможет попасть в кошачий рай и переродиться. В мюзикле снимались Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Иэн МакКеллен, Джеймс Корден, Джуди Денч, Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон и другие.

Напомним, ранее вышел трейлер нового триллера Кристофера Нолана, где он снова заигрывает со временем.

Фото: Universal Studios

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