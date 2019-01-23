⚡ Умер «крестный отец американского авангарда»

Ему было 96 лет. СМИ в родной для Мекаса Литве сообщают, что дочь режиссера Уна подтвердила печальную новость.

Мекаса называли крестным отцом нью-йоркского киноавангарда. Он был близок с Сальвадором Дали, Энди Уорхолом, Алленом Гинзбергом, Джоном Ленноном, Йоко Оно и Нико (говорят, что именно благодаря знакомству с гениальным иммигрантом Уорхол стал заниматься кинематографом).

Мекас переехал в США из Литвы в 1949-ом, а до того, во время II Мировой войны, ему пришлось работать в организованном нацистами трудовом лагере. Считается, что благодаря Мекасу оформился жанр «кинодневника». В числе известных экспериментальных фильмов режиссера – «Двигаясь вперед, иногда я видел краткие проблески красоты»; он длится 285 минут, в то время как его «365-дневный проект» в общей сложности можно посмотреть за 30 часов.

Напомним, что в октябре прошлого года не стало мультипликатора Давида Черкасского.

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