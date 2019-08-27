❤ Украинский мультфильм выиграл Гран-при в Финляндии

Жюри фестиваля вручили Гран-при с формулировкой: «Фильм, который бросает долгий тяжелый взгляд на родной город режиссера. Это фрагментарно, анархично, весело, глубоко критически и с любовью одновременно». Turku Animated Film Festival (TAFF) проходил с 21 по 25 августа.

«Особенно приятно, что в жюри в этом году был Фил Мюллой – режиссер, которым я преданно восхищаюсь еще со студенческих времен, для меня это чрезвычайная честь!» – прокомментировал награждение Никита Лыськов. (Фил Мюллой – автор сатирической анимации «Нетерпимость», «До свидания, мистер Кристи». – Ред.)

Премьера мультфильма «Кохання» состоялась в июне 2019 года на международном кинофестивале в Анси, который называют «Каннами анимации». Созданием проекта занималась компания «Т.Т.М.» при поддержке Госкино Украины. Музыку написал лауреат премии «Золотая дзиґа» Антон Байбаков.

Ранее «Телекритика» сообщала, что фильм украинского дебютанта поборется за «Оскар».

Фото: пресс-служба Госкино Украины