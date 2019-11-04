Украинский фильм «Домой» попал в лонг-лист «Золотого Глобуса»

Украинскую ленту отобрали наравне с 93 фильмами из 65 стран. Также в списке «Раскрашенная птица» Вацлава Мархоула, которая была создана в копродукции с Украиной. Номинантов объявят 9 декабря, а сама церемония состоится 7 января 2020 года.

«Домой» рассказывает о крымском татарине Мустафе, чей первенец погиб на войне. Вместе с младшим сыном он едет в Крым, чтобы похоронить погибшего на родной земле по мусульманским традициям. Главные роли исполнили Ремзи Белялов и Ахтем Сеитаблаев.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. «Домой» выиграл Гран-при Одесского и Бухарестского кинофестивалей, а также премию критиков «Киноколо».

Напомним, ранее стало известно, кто поборется за номинацию на «Оскар» вместе с «Домой».

Фото: Limelite

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!