🎭 «Убивая Еву», «Патрик Мелроуз» и другие лауреаты BAFTA TV Awards

Среди основных лауреатов в этом году:

Лучший драматический сериал – «Убивая Еву»

Лучший сериал года по версии BAFTA – «Убивая Еву»

Лучший мини-сериал – «Патрик Мелроуз»

Лучшая мужская роль первого плана – Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»)

Лучшая женская роль первого плана – Джоди Комер («Убивая Еву»)

Лучшая женская роль второго плана – Фиона Шоу («Убивая Еву»)

Лучшая мужская роль второго плана – Бен Уишоу («Очень английский скандал»)

«Убивая Еву» рассказывает о магическом притяжении серийной убийцы-психопатки Вилланель и спецагента Евы, которые охотятся друг на друга. В главных ролях – Джоди Комер и Сандра О. Шоураннер и автор сериала – Фиби Уоллер-Бридж, которая также создала «Дрянь» для BBC.

Мини-сериал «Патрик Мелроуз» – 5-серийная драма о жизни и страхах сына богатого врача, который теряет себя среди наркотиков и других пагубных привычек. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.

Политическая драма Стивена Фрирза «Очень английских скандал» также попала в лауреаты BTVA. В трех сериях Бен Уишоу и Хью Грант играют экс-влюбленных, причем один из них – политик-либерал, обвиненный в сговоре с целью убийства второго.

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Фото: Jeff Spicer/Getty Images