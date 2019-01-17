Трейлер: Жюльет Бинош и Роберт Паттинсон в «сексуальном космическом триллере»
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Трейлер: Жюльет Бинош и Роберт Паттинсон в «сексуальном космическом триллере»

от Telekritika
От Telekritika 14
Главная Кино Трейлер: Жюльет Бинош и Роберт Паттинсон в «сексуальном космическом триллере»

Компания A24 выпустила новый трейлер фильма «Высшее общество» (High Life).

В новом двухминутном ролике мы ближе знакомимся с тем, как устроена жизнь на экспериментальной космической станции, где оказывается Монте (Роберт Паттинсон). Как и другие преступники, участвующие в миссии, он думает, что после полета окажется на свободе. Жюльет Бинош, недавно уже появлявшаяся в фантастическом фильме в роли доктора («Призрак в доспехах»), снова надела белый халат.

Впрочем, Клэр Дени («Красивая работа») не снимает форматное кино, так что и «Высшее общество», впервые показанный в сентябре 2018 на кинофестивале в Торонто, не стал исключением: это упражнение в визуальном стиле. По словам критика IndieWire, это также «внимательное и глубокое исследование человеческой жизни на грани апокалипсиса». Дистрибьютор A24 тоже не берет в свой пул какие попало фантастические фильмы – лишь за прошлый год они записали на свой счет прокат фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» по рассказу Нила Геймана и мегауспешный хоррор «Наследственность».

И если предыдущий трейлер фильма был более сдержанным, то благодаря новинке мы поняли, почему «Высшее общество» окрестили «жутковато-сексуальным космическим триллером».

На днях мы писали о том, как звезда хитового постапокалиптического фильма Netflix «Птичий короб» придумала для фильма безумный сиквел.

Фото: A24, Wild Bunch

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