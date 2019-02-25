🚫 Топ-10 гневных реакций на победу «Зеленой книги»

«Телекритика» собрала десять самых красноречивых реакций на победу фильма Питера Фаррелли.
10. Неизвестный редактор «Википедии»
Как это всегда бывает после противоречивых культурных событий, на фоне победы «Зеленой книги» в Википедии началась война правок. Кто-то изменил название фильма на «лживый мусор, подпитанный чувством вины белых», а список авторов сценария превратился в строчку «Серийный лжец, исламофоб Ник Валлелонга и сексуальный маньяк Питер Фаррелли». (Первый имел неосторожность написать твит в поддержку Дональда Трампа, утверждавшего, что в Нью Джерси мусульмане радовались терактам 11 сентября, а второй в 90-х любил оголяться во время знакомства с актрисами – лицезреть пенис Фаррелли пришлось даже звезде «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диаз.)
9. Ава Дюверней
Режиссер «Излома времени» вообще отказалась комментировать победу фильма, вместо этого порекомендовав всем интересующимся почитать статью в Википедии о настоящих «Зеленых книгах» – справочниках для чернокожих водителей. Когда вместо твоего фильма советуют обратиться к энциклопедии – это обидно.
8. Сэмюэл Л. Джексон
Актер, вручавший съемочной группе «Зеленой книги» статуэтку, тоже не стал делать язвительных комментариев в адрес фильма, но эмоции и так были написаны у него на лице. Просто сравните реакцию Сэмюэла Джексона при вручении «Оскара» Питеру Фаррелли и Спайку Ли:
7. Лекси Александр
Режиссер палестинско-немецкого происхождения Лекси Александр («Хулиганы Зеленой улицы»), которая сама была номинирована на «Оскар» за спортивную короткометражку «Джонни Флинтон», осталась глубоко разочарована.
«Помните, как нам казалось, что если уж режиссер оказался эксгибиционистом, а автор сценария расистом-исламофобом, и если весь фильм построен на лжи, то эта история “белого спасителя” не сможет выиграть?» –написала он в Twitter.
6. Критик Los Angeles Times
Вместо того, чтобы припоминать авторам фильма былые проступки, журналист Los Angeles Times Джастин Чан просто назвал «Зеленую книгу» «худшим лауреатом “Оскара” за лучший фильм со времен “Столкновения”». Этот фильм, обошедший в оскаровской гонке 2004 года «Горбатую гору», после своей победы подвергся шквалу критики – особенно за сентиментальный подход к вопросам расы и мультикультурализма. Так что назвать «Зеленую книгу» вторым «Столкновением» – заявление не столько о качестве фильма, сколько о его политическом посыле, который многие критики сочли поверхностным и самодовольным.
5. Корреспондент NBC
У политического журналиста Алекса Зайц-Вальда неподражаемое чувство юмора: в своем профиле он, например, указал адрес электронной почты с пометкой «вопросы, предложения и угрозы убийством слать сюда». По поводу победы «Зеленой книги» он проехался особенно злорадно, написав: «среди лучших друзей “Зеленой книги есть черные фильмы”».
Имеется в виду, конечно, классическая отмазка людей, которые заявляют, что среди их друзей есть чернокожие – только затем, чтобы оправдать очередную расистскую ремарку со своей стороны.
4. Кинокритик ScreenCrush
Критик Бритт Хэйс отреагировала на победу «Зеленой книги» в номинации «лучший оригинальный сценарий» красноречивой гифкой из «Матрешки», гласящей: «Вселенная пытается меня н**бать, но я отказываюсь поддаваться!»
3. Какой-то ноунейм из Твиттера
Этот человек умудрился одним предложением проехаться и по триумфу «Зеленой книги», и по скучному, по мнению многих, третьему сезону «Настоящего детектива», в котором главную роль играет звезды «Книги» Махершала Али. «4 сезон True Detective будет посвящен выяснению того, как “Зеленая книга” выиграла “Оскар”», – написал пользователь.
2. Трезвый Спайк Ли
Когда «Зеленая книга» была названа лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии, режиссер «Черного клановца» сорвался с места и попытался покинуть зрительный зал. Это он в фиолетовом костюме пробирается между рядами:
1. Спайк Ли после шести бокалов шампанского
А когда за кулисами его попросили прокомментировать победу «Зеленой книги», Спайк Ли, продолжая попивать шампанское, ответствовал: «Следующий вопрос!» В кулуарной беседе он отозвался о триумфе фильма-конкурента в духе «судью на мыло».
Напомним, что со списком победителей церемонии можно ознакомиться по ссылке.