🚫 Топ-10 гневных реакций на победу «Зеленой книги»

«Телекритика» собрала десять самых красноречивых реакций на победу фильма Питера Фаррелли.

10. Неизвестный редактор «Википедии»

Как это всегда бывает после противоречивых культурных событий, на фоне победы «Зеленой книги» в Википедии началась война правок. Кто-то изменил название фильма на «лживый мусор, подпитанный чувством вины белых», а список авторов сценария превратился в строчку «Серийный лжец, исламофоб Ник Валлелонга и сексуальный маньяк Питер Фаррелли». (Первый имел неосторожность написать твит в поддержку Дональда Трампа, утверждавшего, что в Нью Джерси мусульмане радовались терактам 11 сентября, а второй в 90-х любил оголяться во время знакомства с актрисами – лицезреть пенис Фаррелли пришлось даже звезде «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диаз.)

9. Ава Дюверней

Режиссер «Излома времени» вообще отказалась комментировать победу фильма, вместо этого порекомендовав всем интересующимся почитать статью в Википедии о настоящих «Зеленых книгах» – справочниках для чернокожих водителей. Когда вместо твоего фильма советуют обратиться к энциклопедии – это обидно.

For anyone who may be interested in what the Green Book actually was, here is a link to more information about this act of resistance and source of love and survival for many African-Americans. It started with Victor Hugo Green. #OSCARS https://t.co/gdFp1mekub pic.twitter.com/9WkeInv2fd — Ava DuVernay (@ava) February 25, 2019

8. Сэмюэл Л. Джексон

Актер, вручавший съемочной группе «Зеленой книги» статуэтку, тоже не стал делать язвительных комментариев в адрес фильма, но эмоции и так были написаны у него на лице. Просто сравните реакцию Сэмюэла Джексона при вручении «Оскара» Питеру Фаррелли и Спайку Ли:

Samuel L. Jackson giving an Oscar to Green Book / Samuel L. Jackson giving an Oscar to Spike Lee pic.twitter.com/5S3YGENfSw — Mark (@tole_cover) February 25, 2019

7. Лекси Александр

Режиссер палестинско-немецкого происхождения Лекси Александр («Хулиганы Зеленой улицы»), которая сама была номинирована на «Оскар» за спортивную короткометражку «Джонни Флинтон», осталась глубоко разочарована.

Remember when we thought that revealing the director is a penis flasher and the writer as an islamophobic racist and they whole movie is based on a lie would be enough to keep this white savior movie from winning? — Lexi Alexander (@Lexialex) February 25, 2019

«Помните, как нам казалось, что если уж режиссер оказался эксгибиционистом, а автор сценария расистом-исламофобом, и если весь фильм построен на лжи, то эта история “белого спасителя” не сможет выиграть?» –написала он в Twitter.

6. Критик Los Angeles Times

Вместо того, чтобы припоминать авторам фильма былые проступки, журналист Los Angeles Times Джастин Чан просто назвал «Зеленую книгу» «худшим лауреатом “Оскара” за лучший фильм со времен “Столкновения”». Этот фильм, обошедший в оскаровской гонке 2004 года «Горбатую гору», после своей победы подвергся шквалу критики – особенно за сентиментальный подход к вопросам расы и мультикультурализма. Так что назвать «Зеленую книгу» вторым «Столкновением» – заявление не столько о качестве фильма, сколько о его политическом посыле, который многие критики сочли поверхностным и самодовольным.

5. Корреспондент NBC

У политического журналиста Алекса Зайц-Вальда неподражаемое чувство юмора: в своем профиле он, например, указал адрес электронной почты с пометкой «вопросы, предложения и угрозы убийством слать сюда». По поводу победы «Зеленой книги» он проехался особенно злорадно, написав: «среди лучших друзей “Зеленой книги есть черные фильмы”».

Some of Green Book’s best friends are black movies. — Alex Seitz-Wald (@aseitzwald) February 25, 2019

Имеется в виду, конечно, классическая отмазка людей, которые заявляют, что среди их друзей есть чернокожие – только затем, чтобы оправдать очередную расистскую ремарку со своей стороны.

4. Кинокритик ScreenCrush

Критик Бритт Хэйс отреагировала на победу «Зеленой книги» в номинации «лучший оригинальный сценарий» красноречивой гифкой из «Матрешки», гласящей: «Вселенная пытается меня н**бать, но я отказываюсь поддаваться!»

Green Book wins best screenplay what world is this #oscars pic.twitter.com/7Is4ZRMiF4 — britt hates (@MissBrittHayes) February 25, 2019

3. Какой-то ноунейм из Твиттера

Этот человек умудрился одним предложением проехаться и по триумфу «Зеленой книги», и по скучному, по мнению многих, третьему сезону «Настоящего детектива», в котором главную роль играет звезды «Книги» Махершала Али. «4 сезон True Detective будет посвящен выяснению того, как “Зеленая книга” выиграла “Оскар”», – написал пользователь.

True Detective 4 will be about figuring out why Green Book won Best Picture. — Young Neil (@cinquantecent) February 25, 2019

2. Трезвый Спайк Ли

Когда «Зеленая книга» была названа лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии, режиссер «Черного клановца» сорвался с места и попытался покинуть зрительный зал. Это он в фиолетовом костюме пробирается между рядами:

1. Спайк Ли после шести бокалов шампанского

А когда за кулисами его попросили прокомментировать победу «Зеленой книги», Спайк Ли, продолжая попивать шампанское, ответствовал: «Следующий вопрос!» В кулуарной беседе он отозвался о триумфе фильма-конкурента в духе «судью на мыло».

Напомним, что со списком победителей церемонии можно ознакомиться по ссылке.