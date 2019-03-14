🎥Тони Старк в белоснежной броне: трейлер «Мстители: Конец игры»
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🎥Тони Старк в белоснежной броне: трейлер «Мстители: Конец игры»

от Telekritika
От Telekritika 18
Главная Кино 🎥Тони Старк в белоснежной броне: трейлер «Мстители: Конец игры»

Капитан Марвел присоединяется к борьбе с разрушителем миров, а Тони Старк возвращается на Землю.

Marvel Studios выложили первый полноценный трейлер четвертых «Мстителей», через месяц после выхода тизера на Супербоуле. Фильм завершает третью фазу киновселенной и покажет финальную битву оставшихся супергероев с Таносом. «Мстители: Конец игры» выйдет на украинские экраны 26 апреля.

Из трейлера можно предположить, что Соколиный Глаз завершит превращение в Ронина. Также, продолжится тема знакомств супергероев из разных фильмов – «Война бесконечности» была полна «привет, меня зовут, я из...», здесь эту роль забирает Бри Ларсон. Видимо, ей придется доказать свою полезность в общем деле (жаль, что Ник Фьюри рассыпался). 

Напомним, что «Капитан Марвел» бьет мировые кассовые рекорды.

Фото: Marvel Entertainment

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