🎥Тони Старк в белоснежной броне: трейлер «Мстители: Конец игры»

Marvel Studios выложили первый полноценный трейлер четвертых «Мстителей», через месяц после выхода тизера на Супербоуле. Фильм завершает третью фазу киновселенной и покажет финальную битву оставшихся супергероев с Таносом. «Мстители: Конец игры» выйдет на украинские экраны 26 апреля.

Из трейлера можно предположить, что Соколиный Глаз завершит превращение в Ронина. Также, продолжится тема знакомств супергероев из разных фильмов – «Война бесконечности» была полна «привет, меня зовут, я из...», здесь эту роль забирает Бри Ларсон. Видимо, ей придется доказать свою полезность в общем деле (жаль, что Ник Фьюри рассыпался).

Напомним, что «Капитан Марвел» бьет мировые кассовые рекорды.

Фото: Marvel Entertainment