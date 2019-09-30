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Тома Круза заметили в киевском метро

от Telekritika
От Telekritika 967
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Голливудского актера Тома Круза сняли на видео на станции метро «Золотые ворота»

Вечером 30  сентября в украинских СМИ появилась информация, что голливудский актер Том Круз был замечен в киевском метрополитене. Медиа ссылаются на видео главного редактора Prime Time Ольги Корешковой.

Также актера заметил PR-директор Prime Time Magazine Виталий Шевченко. Он сделал селфи и выложил в Instagram.

Тома Круза заметили в киевском метро

Пока о целях визита Тома Круза в Киев ничего не известно.

«Телекритика» поинтересовалась в метрополитене, действительно ли Том Круз был в метро.

Советница руководителя КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон ответила «Телекритике»: «По крайней мере в очереди за жетоном не стоял, возможно, мобильным приложением платил. Мы ценим приватность наших пассажиров. В отличие от Китая».

Напомним, недавно актеры Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер, а также Робин Райт провели уик-энд в Киеве и встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

Фото: «Комсомольская правда»

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