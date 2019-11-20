Тодд Филлипс подтвердил продолжение «Джокера»

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Тодд Филлипс рассказал изданию, как договаривался с председателем Warner Bros. Pictures Тоби Эммерихом. Режиссер пытался договориться о создании линейки отдельных фильмов о героях DC, но в итоге смог договориться как минимум на одну историю.

Напомним, ранее Тодд Филлипс заявлял, что у истории о Джокере не будет продолжения. После того, как «Джокер» пересек черту в $1 млрд, Филлипсу дали зеленый свет на вторую часть. Также, по словам режиссера, к своей роли может вернуться Хоакин Феникс, один из главных претендентов на «Оскар» в этому году.

С результатом в $1 млрд «Джокер» занял первое место по сборам среди фильмов с рейтингом R и четвертое — среди фильмов DC.

Напомним, «Джокер» рассказывает о комедианте-неудачнике Артуре Флеке, который под давлением общества становится легендарным злодеем. Фильм стал победителем Венецианского кинофестиваля, а Warner Bros. выдвинула картину во всех доступных номинациях на «Оскар». Подробнее о фильме в нашей рецензии.

Фото: Warner Bros.

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