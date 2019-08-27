👑 Тимоти Шаламе и страдающее средневековье: трейлер «Короля»

Фильм расскажет о принце Хэле, которому суждено стать королем Англии Генрихом V. Когда его тиран-отец умирает, Хэлу приходится взять на себя ношу короны и познать политические игры английского двора.

Дэвид Мишо – давний друг Netflix, который для стриминга снял полнометражный фильм «Машина войны» – недооцененную картину с Брэдом Питтом во главе каста. «Короля» Мишо написал вместе с Джоэлем Эдгертоном и явно планирует получать «Оскары»: фильм прокатят в ограниченном прокате, который является обязательным условием для премии.

Главная роль у Тимоти Шаламе, чья персона сегодня нарасхват. Помимо него актерский состав укомплектовали Лили Роуз-Депп (Екатерина Валуа), Джоэл Эдгертон (Фальстаф), Роберт Паттинсон (дофин Людовик), Бен Мендельсон (Генрих IV), а также Шон Харрис, Том Глинн-Карни, Дин-Чарльз Чэпмен и Томасин Маккензи.

Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале, а на Netflix его стоит ожидать поздней осенью.

Ранее Тимоти Шаламе мог вам понравиться в легком трейлере «Маленьких женщин».

Фото: Netflix