Сирша Ронан и Тимоти Шаламе танцуют в трейлере «Маленьких женщин»

Первый трейлер «Маленьких женщин» вышел бодрым и сказочным. Нам показали четырех сестер, три из которых явно перетянут на себя большую часть хронометража. Героиня Флоренс Пью ударяется в искусство, героиня Эммы Уотсон – спешит выйти замуж и жить красиво, а героиня Сирши Ронан – снова показать свои возможности в патриархальном мире. Где-то рядом с последней околачивается Тимоти Шаламе, который, в отличие от предыдущего фильма Гервиг, по уши в нее влюблен.

Роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» был экранизирован шесть раз. Дважды даже в формате аниме. Классический сюжет рассказывает о четырех сестрах Марч, которые живут в Америке 1860-х годов и взрослеют на фоне гражданской войны.

«Маленькие женщины» – вторая полнометражная картина Греты Гервиг после «Леди Берд». Кроме Ронан, Уотсон, Пью и Шаламе в фильме снялись Мэрил Стрип, Лора Дерн, Джеймс Нортон, Луи Гаррель, Боб Оденкерк, Крис Купер и Элайза Сканлен.

Премьера фильма назначена на 25 декабря 2019 года.

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Фото: Sony Pictures