Сын звезды «Клана Сопрано» почтит память отца в приквеле
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Сын звезды «Клана Сопрано» почтит память отца в приквеле

от Telekritika
От Telekritika 19
Главная Кино Сын звезды «Клана Сопрано» почтит память отца в приквеле

Майкл Гандольфини сыграет Тони Сопрано – персонажа, которого в 6 сезонах легендарного сериала играл его отец.

Запомнившийся в роли гангстера Тони Сопрано Джеймс Гандольфини умер в 2013 году. Но сын Майкл продолжит его дело. «Для меня большая честь поддержать его наследие, примерив образ молодого Тони Сопрано», – заявил актер.

«Я польщен тем, что смогу поработать с [создателем “Клана Сопрано”] Дэвидом Чейзом и собранной им невероятной компанией талантливых людей», – продолжает Гандольфини-младший.

Как известно, приквел к сериалу получил название «Многие святые Ньюарка». В этом месяце также выяснилось, что в нем снимутся Джон Бернтал («Каратель») и Вера Фармига («Мотель Бейтс»). Хотя компания New Line хранила молчание по поводу их ролей, зрители быстро смекнули, что Вере, скорее всего, достанется роль матери Тони Сопрано. Такой версии придерживается и автор недавней книги о «Клане Сопрано» The Sopranos Sessions Алан Сепинволл: в Twitter он написал, что хотел бы увидеть Веру Фармигу в роли Ливии «после ее великолепного перевоплощения в молодую Норму Бэйтс».

Напомним, что вчера стали известны номинанты на «Оскар-2019». Несмотря на то, что организация будущей церемонии сопровождается скандалами, начиная с попытки внедрить новую категорию «Лучший популярный фильм» и заканчивая уходом ведущего, озвученный список не принес больших сюрпризов.

Фото: Getty Images

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