🐺 Сто королевств на выбор: чего ждать от приквела «Игры престолов»

100 королевств на один квадратный Вестерос. Это важное заявление Мартина, хоть и ожидаемое. Если вы знакомы с «Песней Льда и Пламени», то помните, что до Завоевания Таргариенов Вестерос был поделен на 7 государств, а до того – на множество мелких. Разумеется, все их в сериале не покажут, но в том, что это будет важной сюжетной составляющей – сомневаться не приходится. Какие именно королевства будут показаны, автор не уточнил, но упомянул Старков, так что Винтерфелл мы увидим вновь.

«Долгая ночь» или «Длиннейшая ночь». Это два самых вероятных названия для первого приквела. Такие варианты одобряет сам Мартин, но насчет «Долгой ночи» есть сомнения – в «Игре престолов» так называется третий эпизод восьмого сезона, и шоураннеры, видимо, не захотят повторятся. Само название наталкивает на историческое событие в мире Льда и Пламени, когда Вестерос впервые атаковали Ходоки.

Без драконов, но с мамонтами. Огнедышащих в новом сериале заменят другие фантастические существа, как например, мамонты и лютоволки. Таргариенов также не завезут, ведь их время настанет только через 8000 тысяч лет.

Ланнистеры отплатят свои долги… но позже. В мире Мартина родовой крепостью Ланнистеров до них владели другие «львы» – дом Кастерли. Поэтому, на период описываемых событий, предков Тириона, Джейме и Серсеи в сериале не будет. Кроме того, автор саги говорит, что назвать главных героев предстоящего шоу невозможно, так как история развернется в разных королевствах вокруг разных персонажей.

Противостояние Старков и Болтонов. Об этом никто не заявлял, но наличие «волков» и ста королевств в сериале наталкивают на мысль, что часть из них будет на Севере. А как известно из лора, будучи независимыми, Старки и Болтоны вечно враждовали между собой до того, как первый Король Севера не объединил все дома в одно королевство. Возможно, мы станем свидетелями второй Битвы Бастардов?

Как мы писали ранее, шоураннером первого приквела назначена Джейн Голдман. В актерский состав уже записаны Наоми Уоттс, Кэмпбелл Бауэр, Джош Уайтхаус и другие. Об остальных предстоящих спин-оффах и их создателях мы писали здесь.

Фото: HBO