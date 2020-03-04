Создатели фильма «Іловайськ 2014» снимут вторую часть

На официальной Facebook-странице украинской ленты «Іловайськ 2014» cообщили, что создатели картины снимут вторую часть.

«Добровольцы, ветераны АТО, участники боевых действий на востоке Украины во главе с Тарасом Костанчуком инициируют работу над созданием второй части художественного фильма о событиях на востоке Украины в 2014 — 15 годах. В частности мы хотим осветить истории бойцов, попавших в плен к боевикам, и тех, кого удалось вернуть домой. Не останутся без внимания истории главных героев «Иловайск 2014 Батальон» Донбасс»», — гласит сообщение.

Создатели также пишут, что первый фильм под названием «Иловайск 2014 Батальон «Донбасс»- имел широкий резонанс в украинском обществе. Общий охват картины составил около 10 млн зрителей, как в Украине, так и за ее пределами.

Автором сценария выступит Тарас Костанчук — участник «Иловайского братства», руководитель ОО «Военно — патриотическое объединение УБД «САРМАТ», автор идеи и соавтор сценария первой части фильма.

Съемки стартуют в апреле 2020 года, а премьера запланирована на осень 2020 года.

Напомним, ранее на экраны вышла патриотическая комедия «Наши котики».

Фото: Facebook-страница «Іловайськ 2014»

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