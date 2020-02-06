Сформирован лонг-лист претендентов на «Золоту дзиґу»

Сформирован длинный список претендентов на четвертую Национальную кинопремию «Золота дзиґа», сообщила пресс-служба.
Завершилась селекция фильмов на соответствие требованиям регламента четвертой Национальной кинопремии «Золота дзиґа». С 88 лент, которые были представлены для участия в конкурсе, в длинный список вошли 85 киноработ: 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм.
Длинный список номинантов на четвертую Национальную кинопремию «Золота дзига».
Полнометражный игровой фильм
- “Вулкан”
- “Готель Едельвейс”
- “Гуцулка Ксеня”
- “Додому”
- “Заборонений”
- “Захар Беркут”
- “Іловайськ 2014. Батальйон Донбас”
- “Історія Лізи”
- “Кошмарний директор, або Школа №5”
- “Крути 1918”
- “Мої думки тихі”
- “Сквот32”
- “Тільки диво”
- “Фокстер і Макс”
- “Халепа на 5baksiv”
- “Чорний ворон”
Короткометражный игровой фильм
- “Int. Kitchen. Night”
- “Maternité”
- “Solitude”
- “Адамівна”
- “Анна”
- “Вікно”
- “Влипла”
- “Домовина”
- “Дорослий”
- “Звірі”
- “Знебарвлена”
- “Іммунотифікація”
- “Людина з фотоапаратом”
- “Мала”
- “Марґо”
- “Між рядками”
- “Молодий, але це минеться”
- “Момент”
- “Нічний Швидкий”
- “Нормальна”
- “Операція Д.У.П.А”.
- “Психро”
- “Різдвяні історії”
- “Син”
- “Синтетична Любов”
- “Сонечко”
- “Суд Лінча”
- “У нашій синагозі”
- “Урок”
Документальный полнометражный фильм
- “365 днів, також відомі як рік”
- “Божественні”
- “Брати по зброї”
- “Будинок”
- “Вибір”
- “Де ти, Адаме?”
- “З України до Голлівуду”
- “Заповідник “Асканія””
- “Історія Зимового саду”
- “Людина з табуретом”
- “Малевич”
- “Панорама”
- “Погляд з інвалідного візка”
- “Портрет на тлі гір”
- “Розділові Наживо”
- “Рубіж. Грубешівська операція”
- “Рушковці. Шлях Майстра”
- “Соловей співає”
- “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”
- “Verdict 19”
Короткометражный анимационный фильм
- “Велике світле майбутнє”
- “Гойдалка”
- “Їжачок в Африці”
- “Козак Варвара та Дніпро”
- “Кохання”
- “Легенда про дракона”
- “Лісова Пісня”
- “Місто Лева”
- “Петрівка-реквієм”
- “Поки не стане чорним”
- “Потьмара Анни”
- “Пуповина”
- “Рушник”
- “Сама собі тут”
- “Соловей”
- “Торкнутися неба”
- “Хосе”
- “Цар Плаксій та Лоскотон”
- “Цирк на дроті”
Полнометражный анимационный фильм
- “Клара та чарівний дракон”
Члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов четвертой Национальной кинопремии. Их будет объявлено в марте.
Напоминаем, что в этом году «Золота Дзиґа» будет вручаться в 22 номинациях. Перечень номинаций перетерпел изменения, в частности появились номинации за «Лучшие визуальные эффекты» и «Открытие года».
Торжественная церемония вручения четвертой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» состоится 28 апреля в КВЦ «Парковый».
Фото: «Золота Дзига»
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