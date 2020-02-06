Сформирован лонг-лист претендентов на «Золоту дзиґу»

Сформирован длинный список претендентов на четвертую Национальную кинопремию «Золота дзиґа», сообщила пресс-служба.

Завершилась селекция фильмов на соответствие требованиям регламента четвертой Национальной кинопремии «Золота дзиґа». С 88 лент, которые были представлены для участия в конкурсе, в длинный список вошли 85 киноработ: 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм.

Длинный список номинантов на четвертую Национальную кинопремию «Золота дзига».

Полнометражный игровой фильм

“Вулкан”

“Готель Едельвейс”

“Гуцулка Ксеня”

“Додому”

“Заборонений”

“Захар Беркут”

“Іловайськ 2014. Батальйон Донбас”

“Історія Лізи”

“Кошмарний директор, або Школа №5”

“Крути 1918”

“Мої думки тихі”

“Сквот32”

“Тільки диво”

“Фокстер і Макс”

“Халепа на 5baksiv”

“Чорний ворон”

Короткометражный игровой фильм

“Int. Kitchen. Night”

“Maternité”

“Solitude”

“Адамівна”

“Анна”

“Вікно”

“Влипла”

“Домовина”

“Дорослий”

“Звірі”

“Знебарвлена”

“Іммунотифікація”

“Людина з фотоапаратом”

“Мала”

“Марґо”

“Між рядками”

“Молодий, але це минеться”

“Момент”

“Нічний Швидкий”

“Нормальна”

“Операція Д.У.П.А”.

“Психро”

“Різдвяні історії”

“Син”

“Синтетична Любов”

“Сонечко”

“Суд Лінча”

“У нашій синагозі”

“Урок”

Документальный полнометражный фильм

“365 днів, також відомі як рік”

“Божественні”

“Брати по зброї”

“Будинок”

“Вибір”

“Де ти, Адаме?”

“З України до Голлівуду”

“Заповідник “Асканія””

“Історія Зимового саду”

“Людина з табуретом”

“Малевич”

“Панорама”

“Погляд з інвалідного візка”

“Портрет на тлі гір”

“Розділові Наживо”

“Рубіж. Грубешівська операція”

“Рушковці. Шлях Майстра”

“Соловей співає”

“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”

“Verdict 19”

Короткометражный анимационный фильм

“Велике світле майбутнє”

“Гойдалка”

“Їжачок в Африці”

“Козак Варвара та Дніпро”

“Кохання”

“Легенда про дракона”

“Лісова Пісня”

“Місто Лева”

“Петрівка-реквієм”

“Поки не стане чорним”

“Потьмара Анни”

“Пуповина”

“Рушник”

“Сама собі тут”

“Соловей”

“Торкнутися неба”

“Хосе”

“Цар Плаксій та Лоскотон”

“Цирк на дроті”

Полнометражный анимационный фильм

“Клара та чарівний дракон”

Члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов четвертой Национальной кинопремии. Их будет объявлено в марте.

Напоминаем, что в этом году «Золота Дзиґа» будет вручаться в 22 номинациях. Перечень номинаций перетерпел изменения, в частности появились номинации за «Лучшие визуальные эффекты» и «Открытие года».

Торжественная церемония вручения четвертой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» состоится 28 апреля в КВЦ «Парковый».

Фото: «Золота Дзига»

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