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Сформирован лонг-лист претендентов на «Золоту дзиґу»

от Telekritika
От Telekritika 610
Главная Кино Сформирован лонг-лист претендентов на «Золоту дзиґу»

В длинном списке — 85 киноработ.

Сформирован длинный список претендентов на четвертую Национальную кинопремию «Золота дзиґа», сообщила пресс-служба.  

Завершилась селекция фильмов на соответствие требованиям регламента четвертой Национальной кинопремии «Золота дзиґа». С 88 лент, которые были представлены для участия в конкурсе, в длинный список вошли 85 киноработ: 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм.

Длинный список номинантов на четвертую Национальную кинопремию «Золота дзига».

Полнометражный игровой фильм

  • “Вулкан” 
  • “Готель Едельвейс” 
  • “Гуцулка Ксеня” 
  • “Додому” 
  • “Заборонений” 
  • “Захар Беркут” 
  • “Іловайськ 2014. Батальйон Донбас” 
  • “Історія Лізи” 
  • “Кошмарний директор, або Школа №5” 
  • “Крути 1918” 
  • “Мої думки тихі” 
  • “Сквот32” 
  • “Тільки диво” 
  • “Фокстер і Макс” 
  • “Халепа на 5baksiv” 
  • “Чорний ворон”

Короткометражный игровой фильм

  • “Int. Kitchen. Night” 
  • “Maternité” 
  • “Solitude” 
  • “Адамівна” 
  • “Анна” 
  • “Вікно” 
  • “Влипла” 
  • “Домовина” 
  • “Дорослий” 
  • “Звірі” 
  • “Знебарвлена” 
  • “Іммунотифікація” 
  • “Людина з фотоапаратом” 
  • “Мала” 
  • “Марґо” 
  • “Між рядками” 
  • “Молодий, але це минеться” 
  • “Момент” 
  • “Нічний Швидкий” 
  • “Нормальна” 
  • “Операція Д.У.П.А”. 
  • “Психро” 
  • “Різдвяні історії” 
  • “Син” 
  • “Синтетична Любов” 
  • “Сонечко” 
  • “Суд Лінча” 
  • “У нашій синагозі” 
  • “Урок”

Документальный полнометражный фильм

  • “365 днів, також відомі як рік” 
  • “Божественні” 
  • “Брати по зброї” 
  • “Будинок” 
  • “Вибір” 
  • “Де ти, Адаме?” 
  • “З України до Голлівуду” 
  • “Заповідник “Асканія”” 
  • “Історія Зимового саду” 
  • “Людина з табуретом” 
  • “Малевич” 
  • “Панорама” 
  • “Погляд з інвалідного візка” 
  • “Портрет на тлі гір” 
  • “Розділові Наживо” 
  • “Рубіж. Грубешівська операція” 
  • “Рушковці. Шлях Майстра” 
  • “Соловей співає” 
  • “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” 
  • “Verdict 19” 

Короткометражный анимационный фильм

  • “Велике світле майбутнє” 
  • “Гойдалка” 
  • “Їжачок в Африці” 
  • “Козак Варвара та Дніпро” 
  • “Кохання” 
  • “Легенда про дракона” 
  • “Лісова Пісня” 
  • “Місто Лева” 
  • “Петрівка-реквієм” 
  • “Поки не стане чорним” 
  • “Потьмара Анни” 
  • “Пуповина” 
  • “Рушник” 
  • “Сама собі тут” 
  • “Соловей” 
  • “Торкнутися неба” 
  • “Хосе” 
  • “Цар Плаксій та Лоскотон” 
  • “Цирк на дроті”

Полнометражный анимационный фильм

  • “Клара та чарівний дракон”

Члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов четвертой Национальной кинопремии. Их будет объявлено в марте.

Напоминаем, что в этом году «Золота Дзиґа» будет вручаться в 22 номинациях. Перечень номинаций перетерпел изменения, в частности появились номинации за «Лучшие визуальные эффекты» и «Открытие года». 

Торжественная церемония вручения четвертой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» состоится 28 апреля в КВЦ «Парковый».

Фото: «Золота Дзига»

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