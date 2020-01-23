На участие в конкурсе «Золота Дзиґа» поступило 88 фильмов

На участие в конкурсе кинопремии «Золота Дзиґа» поступило 88 фильмов, сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии.

Таким образом в четвертой кинопремии «Золота Дзиґа» будут соревноваться 88 полнометражных и короткометражных лент. Среди них 17 полнометражных игровых, 31 короткометражных игровых, 20 документальных, 1 полнометражный анимационный фильм и 19 короткометражных анимационных фильмов.

«2019 год стал годом успешных дебютов молодых талантливых режиссеров, которые создали действительно качественные ленты, способные конкурировать не только на внутреннем рынке, но и с иностранными фильмами», – отмечает исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Сейчас продолжается селекция фильмов на соответствие требованиям регламента четвертой национальной кинопремии. С 5 февраля члены Киноакадемии начнут голосования за фильмы-претенденты на «Золоту Дзиґу». Номинантов на кинопремию будет объявлено в марте.

Напоминаем, что статуэтка «Золота Дзиґа» будет вручаться в 23 номинациях. В этом году перечень номинаций изменился, в частности появились номинации за «Лучшие визуальные эффекты» и «Открытие года», а категорию «Лучший анимационный фильм» разделено на «Лучший полнометражный анимационный фильм» и «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Золота Дзиґа» состоится 28 апреля в КВЦ «Парковый».

Фото: «Золота Дзиґа»

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