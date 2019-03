⚡ Сериал «Убивая Еву» лидирует в номинациях на BAFTA TV

Напомним, что ради этого шоу мы призывали вас забыть разом о Ксене и Габриэль, Расте Коуле и Марти Харте, Томе и Джерри. Главная ТВ-пара 2018 года – шпионка плюс киллерша, расставляющие друг другу ловушки и, кажется, по уши влюбленные друг в друга на расстоянии (похоже, они же станут и главной ТВ-парой 2019-го: 2 сезон выйдет уже 7 апреля).

А пока «Телекритика» публикует список ключевых номинантов на BAFTA TV Awards:

Лучший драматический сериал:

«Телохранитель», «Информатор», «Убивая Еву», «Спаси меня»

Лучший документальный сериал:

24 Hours In A&E, Life And Death Row: The Mass Execution, Louis Theroux’s Altered States, Prison

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Дэйзи Мэй Купер («Эта страна»), Джесика Хайнс («Опять она»), Джулия Дэвис («Навеки Салли»), Лесли Мэнвилл («Мама»)

Лучший актер в комедийном сериале:

Алекс Маккуин («Навеки Салли»), Джейми Деметриу («Стас все сдаст»), Питер Муллан («Мама»), Стив Пембертон («Внутри девятого номера»)

Лучшая международная программа:

«54 часа: захват заложников в Гладбеке», «Рассказ служанки», «Репортаж о первом году президентства Трампа», «Наследники»

Лучший актер:

Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»), Ченс Пердомо («Убитый долгами»), Хью Грант («Очень английский скандал»), Лусиан Мсамати («Кири»)

Лучшая актриса:

Джоди Комер («Убивая Еву»), Кили Хоус («Телохранитель»), Рут Уилсон («Миссис Уилсон»), Сандра О («Убивая Еву»)

Лучший мини-сериал:

«Очень английский скандал», «Кири», «Миссис Уилсон», «Патрик Мелроуз»

Лучший комедийный сериал:

«Девчонки из Дерри», «Мама», «Навеки Салли», «Стас все сдаст»

Лучший драматический эпизод:

«Черное зеркало: Брандашмыг», «Забота», «Убитый долгами», «Врата: На краю»

Лучший актер второго плана:

Алекс Дженнинг («Незабытый»), Бен Уишоу («Очень английский скандал»), Ким Бодниа («Убивая Еву»), Стивен Грэхем («Спаси меня»)

Лучшая актриса второго плана:

Билли Пайпер («Соучастник»), Фиона Шоу («Убивая Еву»), Кили Хоус («Телохранитель»), Моника Долан («Очень английский скандал»)

Лучший режиссер постановочного сериала:

Гарри Брэдбир («Убивая Еву»), Махалия Бело («Длинная песня»), Стивен Фрирс («Очень английский скандал»), Томас Винсент («Телохранитель»)

Лучший оригинальный саундтрек:

«Маленькая барабанщица», «Убивая Еву», «Очень английский скандал», «Патрик Мелроуз»

Лучший комедийный сценарий:

«Эта страна», «По дороге», «Мама», «Канк о Британии»

Лучший драматический сценарий:

«Патрик Мелроуз», «Спаси меня», «Убивая Еву», «Очень английский скандал»

Церемония награждения BAFTA TV пройдет 12 мая. А пока можно посмотреть промо 2 сезона «Убивая Еву» с Джоди Комер в умилительной пижаме.

Фото: BBC AMERICA/Sid Gentle Films Ltd