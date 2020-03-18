С 18 марта фильм «Додому» Наримана Алиева станет доступен на OLL.TV

Дистрибьютор Arthouse Traffic сообщил, что с 18 марта «Додому» Наримана Алиева, лидер по количеству номинаций четвертой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» станет доступен на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

Фильм «Додому» стал лидером по количеству номинаций четвертой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа». Лента будет бороться за победу в 11 категориях, среди которых «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» и других.

В широкий украинский прокат драма «Додому» вышла 7 ноября. В кинотеатрах фильм посмотрели почти 23 тысячи зрителей, а бокс-офис составил более 2 млн гривен. Лента уже была показана в 18 странах, права на фильм приобрели для дистрибуции во Франции, Великобритании, странах Бенилюкса, Греции, Турции и Китае.

Мировая премьера фильма состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. На Одесском международном кинофестивале, где прошла украинская премьера, «Домой» завоевал Гран-при – «Золотого Дюка», который присуждается по результатам зрительского голосования. Также на счету работы Наримана Алиева главный приз Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF), Международного Босфорского кинофестиваля в Стамбуле. Кроме того, ленту Алиева показали в рамках фестиваля украинских фильмов в Варшаве, где она получила приз зрительских симпатий.

Напомним, ранее в онлайн-кинотеатре Takflix стала доступна драма Марыси Никитюк «Коли падають дерева».

Фото: постер фильма «Додому»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!