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Руководство кинопремии «Сезар» подало в отставку

от Telekritika
От Telekritika 595
Главная Кино Руководство кинопремии «Сезар» подало в отставку

Причиной стала новая волна скандала на фоне изнасилования Полански 13-летней девочки.

Совет французской киноакадемии «Сезар» подал в отставку за две недели до премии, пишет BBC.

Решение было принято на фоне секс-скандала с режиссером Романом Полански, которого номинировали на 12 премий за новый фильм «Офицер и шпион». Против возможного награждения Полански выступили феминистские группы. Причина – польско-французский режиссер разыскивается в США за изнасилование 13-летней девочки с 1970-х годов.

Сотни деятелей французского киноискусства присоединились к бойкоту. В открытом письме они осудили позицию Академии в отношении Полански, а также «закрытость» и «недемократичность» организации. Данное письмо подписали и члены Академии, среди которых: Бернар Тавернье, Омар Си, Леа Сейду, Гаспар Ульель, Бертран Бонелло и другие.

Так, 13 февраля вечером академия заявила, что Правление «единодушно решило уйти в отставку», чтобы «восстановить спокойствие и чтобы праздник кино остался праздником.

Состоится ли 45 церемония награждения в Париже 28 февраля при таких обстоятельствах – неизвестно.

В 1977 году Полански был обвинен в США в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Геймер. По версии следствия, режиссер пригласил девочку якобы на съемку для французского Vogue, дал ей алкоголь и наркотики, а затем принудил к сексу. Сначала Полански признал вину, но в начале 1978 года, перед вынесением приговора, бежал из США в Великобританию. Несколько судов европейских стран отказались экстрадировать Полански в США, обосновывая это тем, что потерпевшая, будучи уже взрослой, отозвала свои обвинения. Власти Америки до сих пор не смогли добиться экстрадиции режиссера.

Напомним, недавно прошла церемония награждения «Оскар».

Фото: «Сезар»

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