▶ «Рубеж»: как создавался фильм о воине УПА и польском партизане

Фильм-диалог покажет историю при помощи двух точек зрения: бойца Украинской повстанческой армии и партизана «Свободы и Независимости», наследницы Армии Крайовой. Украинский и польский народ с 1939 по 1946 годы были меж двух огней, раздираемые Советским Союзом и нацистской Германией, а иногда им приходилось сталкиваться и друг с другом. Но в 1946 году они провели совместную успешную операцию против сил НКВД в городе Грубешов.

В создании фильма помогал Евгений Штендера, единственный из живых сегодня участников тех событий. Материал создавался на основе воспоминаний Штендеры и поляка Голембйовского, документов из архивов СБУ, а также личных архивов польских участников операции. Консультировали фильм Ирина Горбань, Владимир Бирчак и Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти и бывший директор архива СБУ. Об этом режиссер фильма рассказала в комментарии «Телекритике».

Производством «Рубежа» занималась компания «АС “УМ-ГРУП”» при помощи Госкино, полностью оплатившего создание картины бюджетом в 3 млн 468 тыс. 235 грн.

Режиссер фильма Олеся Моргунец-Исаенко («Сказка про деньги») вместе со сценаристом Тарасом Лазером во время работы над «Рубежом» нашли тему для следующего фильма, также касающегося темы польско-украинских отношений.

«Мне сказали, что нет режиссера на этот проект (“Рубеж”). Я почитала заявку, мне тема показалась интересной, историю люблю с детства, а вот об отношениях украинцев и поляков во время Второй мировой ничего толком не знала. Подумала: “Если мне интересно – должно быть интересно и другим”. Когда соглашались, не знала, насколько непростой будет эта тема, что в поисках материалов мы с моим сценаристом найдем тему для следующего фильма, документального, “Переселение 44-46”, – рассказывает режиссер в комментарии «Телекритике».

«Переселение 44-46» находится пока на этапе разработки сценария и создания тизера, а в будущем создатели планируют подавать его на питчинг Госкино.

Также закончились съемки экранизации романа-бестселлера Василия Шкляра «Черный Ворон», который расскажет о нелегкой борьбе с большевиками.