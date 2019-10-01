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🤘 Рок-звезда и «Хайп»: объявлены победители Kharkiv MeetDocs

от Telekritika
От Telekritika 150
Главная Кино 🤘 Рок-звезда и «Хайп»: объявлены победители Kharkiv MeetDocs

Харьковский кинофестиваль Kharkiv MeetDocs обнародовал имена победителей конкурсных программ и питчинга.

Победительницей питчинга Kharkiv MeetDocs стала Надежда Парфан и ее проект «Міс Рок-Європа», которая рассказывает об украинской рок-певице на сломе эпох и рождения Независимой Украины.

Список других проектов, презентованных на питчинге:

  • «Бути!»/Катерины Стрельченко и Дмитрия Панкова;
  • «Де собака заритий?»/Андрея Литвиненко та Татьяны Дороднициной;
  • «Залізні Метелики»/Романа Любого;
  • «Інші варіанти порятунку»/Александры Анкудиновой;
  • «Іржа»/Вадима Ермоленко;
  • «Міс Рок-Європа»/Надежды Парфан;
  • «Нонконформісти»/Аксиньи Куриной та Натальи Катериненко;
  • «Севгіль»/Дарьи Онищенко;
  • «Синдром  війни»/Елены Солодовниковой;
  • «Стіни»/Хачатура Василяна та Златы Ефименко;
  • Make White House Great Again / «Зробити білий дім великим знову»/Андраника Берберяна.

Победителем фестиваля короткометражного кино «Бардак», который проходил в рамках KMD, стал фильм «Хайп» Виктора Бутко. Лучшим фильмом жюри назвали картину «Wasted» Александра Шимко. В конкурсной программе Meet Kids, нововведении этого года, победу одержал ролик «Мои друзья» Марии Печенежской-Ткачевой.

Напомним, 3-й фестиваль Kharkiv MeetDocs прошел с 25 по 29 сентября. Фестиваль принял множество мастер-классов и премьер, включая украинский релиз фильма «Новая» Аскольда Курова. Членами жюри фестивального питчинга стали Сергей Буковский, Валентин Марченко и Виталий Манский.

Фото: Kharkiv MeetDocs

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