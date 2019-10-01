🤘 Рок-звезда и «Хайп»: объявлены победители Kharkiv MeetDocs

Победительницей питчинга Kharkiv MeetDocs стала Надежда Парфан и ее проект «Міс Рок-Європа», которая рассказывает об украинской рок-певице на сломе эпох и рождения Независимой Украины.

Список других проектов, презентованных на питчинге:

«Бути!»/Катерины Стрельченко и Дмитрия Панкова;

«Де собака заритий?»/Андрея Литвиненко та Татьяны Дороднициной;

«Залізні Метелики»/Романа Любого;

«Інші варіанти порятунку»/Александры Анкудиновой;

«Іржа»/Вадима Ермоленко;

«Міс Рок-Європа»/Надежды Парфан;

«Нонконформісти»/Аксиньи Куриной та Натальи Катериненко;

«Севгіль»/Дарьи Онищенко;

«Синдром війни»/Елены Солодовниковой;

«Стіни»/Хачатура Василяна та Златы Ефименко;

Make White House Great Again / «Зробити білий дім великим знову»/Андраника Берберяна.

Победителем фестиваля короткометражного кино «Бардак», который проходил в рамках KMD, стал фильм «Хайп» Виктора Бутко. Лучшим фильмом жюри назвали картину «Wasted» Александра Шимко. В конкурсной программе Meet Kids, нововведении этого года, победу одержал ролик «Мои друзья» Марии Печенежской-Ткачевой.

Напомним, 3-й фестиваль Kharkiv MeetDocs прошел с 25 по 29 сентября. Фестиваль принял множество мастер-классов и премьер, включая украинский релиз фильма «Новая» Аскольда Курова. Членами жюри фестивального питчинга стали Сергей Буковский, Валентин Марченко и Виталий Манский.

Фото: Kharkiv MeetDocs