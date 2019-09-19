Кинофестиваль Kharkiv Meet Docs объявил свою программу

В 2019 году кинофестиваль Kharkiv Meet Docs будет длиться 5 дней – с 25 по 29 сентября. В этот раз впервые запланирован отдельный конкурс детского и подросткового видео на социально важные темы. А фестиваль короткого метра «Бардак» станет частью кинофорума. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

В жюри войдут документалисты Сергей Буковский, Виталий Манский и преподаватель Валентин Марченко. Победитель получит приз – квадрокоптер DJI Mavic Pro Platinum.

На фестивале представят 26 полнометражных и короткометражных кинокартин: 13 – непосредственно харьковских, 2 – украинских, одну европейскую и одну мировую премьеры.

Откроет фестиваль фильм Наримана Алиева «Домой», который является претендентом на премию «Оскар» от Украины. Также среди уже номинированных фильмов будет представлена картина «А потом мы танцевали». Она поучаствует в гонке за «Оскар» от Грузии.

Документальное ядро составят: «История Зимнего сада» Семена Мозгового, «Братья по оружию» Сергея Лисенка, «Поет Ивано-Франковсктеплокомунэнерго» Надежды Парфан и «Верю. Жду. Молюсь» Екатерини Стрельченко.

Из копродукционных работ покажут «Домашние игры» Алисы Коваленко, который признали лучшим документальным фильмом на кинофестивалях в Одессе, Минске, Курдистане. Фильм стал лучшей документальной работой в Великобритании и Германии.

«Моя бабушка с Марса» Александра Михалковича покажет историю пожилой женщины, живущей в Крыму, которая лишилась всех друзей из-за своих проукраинских взглядов.

Харьковский режиссер Дмитрий Лавриненко, получивший награду на Docudays UA, презентует свой новый фильм «Части».

Еще одной премьерой станет «С любовью, в Германию» от режиссера Дезирени Альморади. Фильма расскажет историю женщины, брата которой убили немцы.

Немецкая картина Изы Вилингер «Привет, искусственный интеллект» покажет взаимоотношения между роботами и людьми.

Две работы затронут темы ЛГБТ-сообщества: фильм Маи Ньюэлл Gayby baby про исследование, влияет ли нетрадиционная ориентация родителей на детей. И 29 сентября украинский клипмейкер и активист Юрий Движон презентует сиквел «Не прячь глаз 2». В нем речь пойдет о судьбе пяти украинцев в США.

Недавно «Телекритика» писала о победителе кинофестиваля в Торонто.

Фото: Kharkiv Meet Docs

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